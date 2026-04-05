UNION BERLIN SLAVI SRBINA: Andrej Ilić pogodio u Bundesligi (VIDEO)
FUDBALERI Union Berlina i Sankt Paulija odigrali su ove nedelje nerešeno 1:1 u meču 28. kola Bundeslige, a tim iz glavnog grada Nemačke slavi Srbina.
Gosti iz Hamburga su poveli u 25. minutu kada je pogodak dao Matijas Pereira Laž. Konačan rezultat postavio je Andrej Ilić koji je postigao gol u 52. minutu i tako doneo bod Unionu.
Sankt Pauli je utakmicu završio sa 10 igrača nakon što je Džekson Irvin u trećem minutu nadoknade dobio drugi žuti karton.
Andrej Ilić je ove sezone upisao dva golova i osam asistencija na 26 utakmica u Bundesligi.
Union se nalazi na 10. mestu na tabeli Bundeslige sa 32 boda, dok je Sankt Pauli na 16. poziciji sa 25.
U sledećem kolu, tim iz Berlina će gostovati Hajdenhajmu, a Sankt Pauli će dočekati Bajern.
