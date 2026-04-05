Fudbal

UNION BERLIN SLAVI SRBINA: Andrej Ilić pogodio u Bundesligi (VIDEO)

Танјуг

05. 04. 2026. u 18:38

FUDBALERI Union Berlina i Sankt Paulija odigrali su ove nedelje nerešeno 1:1 u meču 28. kola Bundeslige, a tim iz glavnog grada Nemačke slavi Srbina.

УНИОН БЕРЛИН СЛАВИ СРБИНА: Андреј Илић погодио у Бундеслиги (ВИДЕО)

FOTO: Profimedia

Gosti iz Hamburga su poveli u 25. minutu kada je pogodak dao Matijas Pereira Laž. Konačan rezultat postavio je Andrej Ilić koji je postigao gol u 52. minutu i tako doneo bod Unionu.

Sankt Pauli je utakmicu završio sa 10 igrača nakon što je Džekson Irvin u trećem minutu nadoknade dobio drugi žuti karton.

Andrej Ilić je ove sezone upisao dva golova i osam asistencija na 26 utakmica u Bundesligi.

Union se nalazi na 10. mestu na tabeli Bundeslige sa 32 boda, dok je Sankt Pauli na 16. poziciji sa 25.

U sledećem kolu, tim iz Berlina će gostovati Hajdenhajmu, a Sankt Pauli će dočekati Bajern.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Košarka

2 419

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal