UNION BERLIN SLAVI SRBINA: Andrej Ilić pogodio u Bundesligi (VIDEO)

FUDBALERI Union Berlina i Sankt Paulija odigrali su ove nedelje nerešeno 1:1 u meču 28. kola Bundeslige, a tim iz glavnog grada Nemačke slavi Srbina.

Gosti iz Hamburga su poveli u 25. minutu kada je pogodak dao Matijas Pereira Laž. Konačan rezultat postavio je Andrej Ilić koji je postigao gol u 52. minutu i tako doneo bod Unionu.

Sankt Pauli je utakmicu završio sa 10 igrača nakon što je Džekson Irvin u trećem minutu nadoknade dobio drugi žuti karton.

Andrej Ilić je ove sezone upisao dva golova i osam asistencija na 26 utakmica u Bundesligi.

Union se nalazi na 10. mestu na tabeli Bundeslige sa 32 boda, dok je Sankt Pauli na 16. poziciji sa 25.

U sledećem kolu, tim iz Berlina će gostovati Hajdenhajmu, a Sankt Pauli će dočekati Bajern.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“