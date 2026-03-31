"LUDILO" U ZENICI! Bosna i Hercegovina izbacila Italiju i plasirala se na Mundijal!
Fudbaleri Bosne i Hercegovine nakon penala savladala je Italiju u bražu i plasirala se na Svetsko prvenstvo!
Posle dva produžetka i više od 120 minuta fudbala odlučen je putnik na Mundijal.
Nakon 90 a posle i dodatnih 30 minuta bilo je 1:1 u Zenici, da bi na penale Bosna i Hercegovina prošla dalje (4:1) i plasirala se na drugo Svetsko prvenstvo u istoriji.
Italija je poslednji put igrala na Mundijalu sada već davne 2014. godine.
