I LUKA MODRIĆ SE POKLONIO SRBINU! Neverovatan gol Strahinje Pavlovića za Milan! Svi saigrači oduševljeno dizali ruke u neverici (VIDEO)

Strahinja Pavlović je nova velika zvezda koju ima AC Milan.

I, iako je pomenuti reprezentativac Srbije defanzivac, ovoga puta Italija o njemu bruji zbog majstorije u napadu.

Sredinom prvog poluvremena utakmice sa Torinom, Pavlović je primio loptu na oko 30 metara od suparničkog čuvara mreže, a onda uputio fantastičan udarac.

Luka Modrić, zvezda hrvatske reprezentacije i saigrač našeg asa, videvši šta se sprema - sagnuo se da ne bi zasmetao, a lopta ga je preletela i u savršenom luku otišla baš gde treba:

Odbila se od prečke i završila u mreži Torina.

Evo i video snimka tog gola Strahinje Pavlovića za vođstvo Milana od 1:0:

Posle gola Đovanija Simeonea u 44. otišlo na poluvreme rezultatom 1:1.



Adrien Rabio je u 54. minutu vratio prednost "rosonerima", a na 3:1 povećao je Jusuf Fofana u 56. minutu. Konačan rezultat od 4:1 za Pavlovićevu ekipu postavio je Nikola Vlašić iz penala, osam minuta pre kraja.

