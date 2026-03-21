I LUKA MODRIĆ SE POKLONIO SRBINU! Neverovatan gol Strahinje Pavlovića za Milan! Svi saigrači oduševljeno dizali ruke u neverici (VIDEO)
Strahinja Pavlović je nova velika zvezda koju ima AC Milan.
I, iako je pomenuti reprezentativac Srbije defanzivac, ovoga puta Italija o njemu bruji zbog majstorije u napadu.
Sredinom prvog poluvremena utakmice sa Torinom, Pavlović je primio loptu na oko 30 metara od suparničkog čuvara mreže, a onda uputio fantastičan udarac.
Luka Modrić, zvezda hrvatske reprezentacije i saigrač našeg asa, videvši šta se sprema - sagnuo se da ne bi zasmetao, a lopta ga je preletela i u savršenom luku otišla baš gde treba:
Odbila se od prečke i završila u mreži Torina.
Evo i video snimka tog gola Strahinje Pavlovića za vođstvo Milana od 1:0:
Posle gola Đovanija Simeonea u 44. otišlo na poluvreme rezultatom 1:1.
Adrien Rabio je u 54. minutu vratio prednost "rosonerima", a na 3:1 povećao je Jusuf Fofana u 56. minutu. Konačan rezultat od 4:1 za Pavlovićevu ekipu postavio je Nikola Vlašić iz penala, osam minuta pre kraja.
