DONALD TRAMP JE BESAN! Doživeo novo poniženje
KOŠARKAŠI Oklahom siti Tandera, aktuelni NBA pgrvaci neće doći u tradicionalnu posetu beloj kući.
Kako navode američki mediji oni su kao razlog naveli "probleme sa rasporedom", a iza toga krije se nešto sasvim drugo.
- U kontaktu smo sa Belom kućom i zahvalni smo im na tome, ali nam raspored ne dopušta posetu, saopštili su Tanderi, a prenosi "Atletik".
Oklahoma je trenutno prvoplasirani tim na Zapadu, igra u Vašingtonu protiv Vizardsa u subotu, potom u ponedeljak gostuju kod Filadelfije.
NBA prvaci redovno posećuju Belu kuću još od 1963. godine kada su prvaci bili Boston Seltiksi, ali u poslednjih nekoliko godina ta tradicija ne biva poštovana zbog političkih razloga.
Golden Stejt Voriorsi nisu posetili Belu kuću tokom prvog mandata Donalda Trampa, on je nekoliko meseci kasnije izjavio da povlači poziv, da bi Voriorsi ponovo osvojili tutulu.
Voriorsi su 2022. godine posetili predsednika, kada je tu funkciju obavljao Džo Bajden i na taj način iskazali stav prema politici koju vodi Tramp.
Više timova odbilo je posetu u prvom Trampovom mandatu, a on je uz veliku pompu nedavno primio američku hokejašku reprezentaciju.
Mediji u Americi prenose da se iza opravdanja "ne možemo zbog gustog rasporeda" krije jasan stav tima, odnosno nekolicine vodećih igrača koji odbijaju da posete Trampa zbog protivljenja politici koju vodi. Ne samo vezano za rat na Bliskom istoku, već i po unutrašnjim pitanjima u SAD.
Tramp je navodno, tvrdi Atletik besan zbog poteza Oklahome, posebno što je pre mesec dana njegov poziv odbila i najbolja skijašica sveta Mikaela Šifrin.
Smatra da su ga odbijanjem poziva ponizili.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
