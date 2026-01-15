FUDBAL - MOJ IZBOR: Vuk Boškan, dojučerašnji omladinac Vojvodine, prekomandovan u profesionalni pogon

U Novu godinu sa novim ugovorom i novim, profesionalnim izazovima. Vuk Boškan (19) biser fudbalske akademije „Ilija Pantelić“, omladinskog pogona fudbalera Vojvodine, priključen je prvom timu izabranika stratega Miroslava Tanjge za zimske pripreme.

N.Mihajlović

Za profesionalni pogon mladog centarfora, visokog 191 centimetar, preporučile su odlične partije na kaljenju u prvoligašu Kabelu, gde je tokom polusezone postigao devet pogodaka. Sada mu predstoji borba za mesto u timu koju je počeo na pripremama u Turskom letovalištu Antalija, gde se već na svom debiju u dresu kluba sa "Karađorđa", upisao u strelce. On je u 88. minutu kontrolne utakmice sa Mariborom postigao pogodak za trijumf Novosađana 2:1.

- To je novi početak i novo dokazivanje, pre svega da pokažem da je zasluženo, a sve je dodatna motivacija za još više rada i zalaganja na svakom treningu. Jer, sledeći korak je zaslužiti priliku da zaigram za prvi tim. Šansa koju mi je klub pružio kao potvrdu da veruje u mene, mnogo mi znači kao podstrek za napredak- kaže Boškan.

U fudbalu je od malih nogu, s obzirom na činjenicu da je kao petogodišnjak počeo sa treninzima u sportskoj školi „Meridijana“ a na fudbalskom centru „Vujadin Boškov“ je već čitavu deceniju. Potiče iz sportske porodice, otac Slobodan je naš proslavljeni odbojkaš, olimpijski pobednik iz Sidneja a majka Maja, profesorka fizičke kulture i trener plivanja.

- Uz fudbal sam išao i na treninge odbojke, plivanja, košarke karatea… mnogo toga probao, ali je fudbal ostao prvi i jedini izbor. Igrao sa u srednjem redu, pa na poziciji štopera a od pre pet- šest godina sam u „špicu“ napada. Brzo i lako sam se prilagodio. Dugo sam, nekih desetak godina u generaciji, igrao i sjajno sarađivao sa Lazarom Jovanovićem, a prethodnu sezonu takođe sjajno sa Zoranom Karaćem u Kabelu, koji je drugi tip igrača od Laze.

FK Vojvodin

Nastupi u pvoligašu Kabelu, gde je imao zapažen učinak, Boškanu su, kako ističe, mnogo značili u dosadašnjoj karijeri.

– To je nešto najbolje što je moglo da se desi, jer sam imao odličan uvod u seniorski fudbal. Mislim da je to bio idealan međukorak ka prvom timu Vojvodine. Suvišno je govoriti koliko je jaka konkurencija, posebno u „špicu“ napada, gde su Aleksa Vukanović i Džon Meri. Njihove igre gledam sa posebnom pažnjom, može mnogo da se nauči, posebno lepi potezi- kaže Boškan.

FUDBALER koga izdvaja kao jednog od uzora je Hari Kejn, prvi strelac Bajerna i reprezentacije Engleske.

- Trenutno najviše pratim njegove igre i trudim se da od njega uvek nešto naučim. Smatram da je kompletan igrač a težim tome da i ja budem dobar u što više segmenata igre- rekao Boškan.