Ćerka Luke Modrića više liči na Luku Modrića - od Luke Modrića (FOTO)

09. 12. 2025. u 19:35

Kapiten hrvatske fudbalske reprezentacije, Luka Modrić, ima troje dece, a ćerka sada toliko lični na njega, da se navijači širom sveta sada šale - da više liči na Luku nego on na samog sebe.

Ћерка Луке Модрића више личи на Луку Модрића - од Луке Модрића (ФОТО)

Foto AP

Uostalom, uverite se i sami:

Luka Modrić - nestvarna karijera

Rođen 9. septembra 1985. u Zadru, Modrić je fudbal počeo da igra u svom rodnom gradu, u istoimenom klubu. Zbog dobre igre, brzo je skrenuo pažnju na sebe. Čelnici Dinama nisu dugo čekali, pa su ga 2001. doveli u Zagreb. Posle jedne sezone u mladom timu Dinama, poslali su ga na pozajmicu prvo u Zrinjski a potom i u Inter Zaprešić.

Od početka sezone 2005/2006. je igrao za prvi tim Dinama iz Zagreba i u naredne tri sezone osvajao titulu.

U Totenhem je 2008. prešao za sumu od 21.000.000 evra, što je bio rekordni transfer londonskog kluba, a na leto 2012. prelazi u Real Madrid za 35 miliona. 

Modrić je za Real igrao 589 puta, osvojio je 28 trofeja, od čega šest puta Ligu šampiona, četiri puta prvenstvo Španije, pet puta Svetsko klupsko prvenstvo i tako dalje, i tako dalje.

Kao igrač Reala proglašen je za najboljeg fudbalera sveta kada je dobio Zlatnu loptu.

Od minulog leta loptom usrećuje navijače drugog kluba, crveno-crnog giganta iz Milana.

