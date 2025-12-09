GOTOVO JE! Crvena zvezda spremila otkaz Vladanu Milojeviću, stiže legenda kluba
PORAZ od Vojvodine je izazvao zemljotres na Marakani kada mu vreme nije!
Prema pisanju "Maksbetsporta" Crvena zvezda je spremila otkaz Vladanu Milojeviću. Navodno, posle niza sastanaka rukovodstva, samo se čeka kraj jesenjeg dela sezone da dođe do razlaza, ako nešto ne bude „preko noći“.
Pored činjenice da već u četvrtak od (18.45) časova sledi važan megdan sa Šturmom u Gracu, kako otkriva "MaxBet Sport" spremaju se naredni potezi na stadionu „Rajko Mitić“ . Procena je konačna, da izazove u 2026. godini, krene sa novim šefom stručnog štaba. Poziv za povratak na mesto uspeha je upućen Dejanu Stankoviću. Početkom novembra u žiži je bio Alberto Rijera, ali pored pregovora Španac je na kraju odlučio da produži ugovor sa Celjem.
Nekadašnji as crveno-belih i trener sa kojim su osvojene dve duple krune, pre nekoliko nedelja je završio misiju u Spartaku iz Moskve.
Sa Zvezdom je ostvario ogroman uspeh plasmanom u osminu finala Lige Evrope, kao prvi u grupi ispred Brage. Posle je u dvomeču od srpskog giganta bio bolji škotski Rendžers.
Otišao je nakon dve i po godine u avgustu 2022. godine, posle eliminacije od Makabija iz Haife u kvalifikacijama za Ligu šampiona.Tada je preuzeo odgovornost, a zatim je radio u Sampdoriji i Ferencvarošu, gde je bio šampion Mađarske.
Na pragu je drugog mandata u Zvezdi, a do konačnog dogovora su ostale sitnice. Blizu je 20. decembar za preuzimanje trenerske palice, kada sledi poslednji meč u ovoj godini u Superligi protiv Mladosti iz Lučana.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
ZVEZDA JE BESMRTNA! Oglasio se Darko Pančev na sveti dan svih navijača šampiona Srbije
08. 12. 2025. u 14:01
BOLNICA NA MARAKANI! Vladan Milojević dobio užasne vesti pred ključni meč u Ligi Evrope
08. 12. 2025. u 08:45
KAJSEDO + PALMER = DOBITNA KOMBINACIJA? Ubitačni dvojac predvodi Čelsu na teškom gostovanju u Ligi šampiona
ATALANTA i Čelsi ulaze u šesti meč Lige šampiona sa identičnim učinkom (10 bodova), ali i sa različitim raspoloženjem uoči direktnog sudara u Bergamu. "Plavci" imaju bolju gol-razliku i trenutno drže mesto u top 8, dok je domaćinu ovo idealna prilika da ih pretekne i zauzmu poziciju koja direktno vodi u osminu finala.
09. 12. 2025. u 07:00
ZAPAD U ŠOKU! Vladimir Putin slavi, ovo je čekao od 2022!
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali... stvari se menjaju. I to više ne polako. A najnovija vest - obradovala je ruskog predsednika, Vladimira Putina, jer se njegov omiljeni sport vraća na velika, međunarodna vrata, sa sve ruskim obeležjima.
08. 12. 2025. u 15:15
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)