Fudbal

GOTOVO JE! Crvena zvezda spremila otkaz Vladanu Milojeviću, stiže legenda kluba

Новости онлине

09. 12. 2025. u 09:41

PORAZ od Vojvodine je izazvao zemljotres na Marakani kada mu vreme nije!

ГОТОВО ЈЕ! Црвена звезда спремила отказ Владану Милојевићу, стиже легенда клуба

FOTO: M. Vukadinović

Prema pisanju "Maksbetsporta" Crvena zvezda je spremila otkaz Vladanu Milojeviću. Navodno, posle niza sastanaka rukovodstva, samo se čeka kraj jesenjeg dela sezone da dođe do razlaza, ako nešto ne bude „preko noći“.

Pored činjenice da već u četvrtak od (18.45) časova sledi važan megdan sa Šturmom u Gracu, kako otkriva "MaxBet Sport" spremaju se naredni potezi na stadionu „Rajko Mitić“ . Procena je konačna, da izazove u 2026. godini, krene sa novim šefom stručnog štaba. Poziv za povratak na mesto uspeha je upućen Dejanu Stankoviću. Početkom novembra u žiži je bio Alberto Rijera, ali pored pregovora Španac je na kraju odlučio da produži ugovor sa Celjem.

Nekadašnji as crveno-belih i trener sa kojim su osvojene dve duple krune, pre nekoliko nedelja je završio misiju u Spartaku iz Moskve.

FOTO: Profimedia

 

Sa Zvezdom je ostvario ogroman uspeh plasmanom u osminu finala Lige Evrope, kao prvi u grupi ispred Brage. Posle je u dvomeču od srpskog giganta bio bolji škotski Rendžers.

Otišao je nakon dve i po godine u avgustu 2022. godine, posle eliminacije od Makabija iz Haife u kvalifikacijama za Ligu šampiona.Tada je preuzeo odgovornost, a zatim je radio u Sampdoriji i Ferencvarošu, gde je bio šampion Mađarske.

Na pragu je drugog mandata u Zvezdi, a do konačnog dogovora su ostale sitnice. Blizu je 20. decembar za preuzimanje trenerske palice, kada sledi poslednji meč u ovoj godini u Superligi protiv Mladosti iz Lučana.

