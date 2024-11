SAVO MILOŠEVIĆ U ČUDU: Dobili smo šest u poslednjih osam utakmica i opet smo u krizi rezultata?!

Trener fudbalera Partizana Savo Milošević rekao je danas da igrači dobro i vredno rade i da pružaju maksimum i da će u predstojećoj utakmici protiv Jedinstva sa Uba pokušati da se vrate na pobedički put, posle dva uzastopna remija u Super ligi Srbije

"Ulazimo u seriju utakmica, subota, sreda, nedelja, čeka nas težak period, još jedan izazov. Slažem se da smo sebe doveli u situaciju moranja, ali to nam je poslednja dva meseca bila svaka utakmica, moramo polako i da se navikavamo. Raditi u ovom klubu podrazumeva pritisak rezultata u svakoj utakmici. Najbitnije je da su svi momci spremni od onih na koje možemo da računamo, možemo da računamo na najbolji tim i dobro rade", rekao je Milošević na konferenciji za novinare u Beogradu.

Fudbaleri Partizana igraju u subotu od 14.55 na svom terenu protiv Jedinstva sa Uba, utakmicu 17. kola Super lige Srbije. Crno-beli su poslednje dve utakmice odigrali nerešeno, protiv Radničkog 1923 (2:2) i Napretka (0:0).

U utakmici protiv Napretka zbog povreda nije bilo Đorđa Jovanovića i Gajasa Zahida.

"Probali smo na terenu da vidimo koji su to problemi zbog nedostatka te dvojice igrača, probali smo te stvari da korigujemo, videćemo kako će to izgledati sutra. Nijedna utakmica za nas neće biti laka do kraja prvenstva. Moramo svakoj utakmici i svakom protivniku da pristupimo maksimalno i to je jedini način da se vratimo na pobednički kolosek", naveo je Milošević.

Upitan o atmosferi posle dva uzastopna remija, Milošević je rekao da ne da igračima da padnu i da insistira na pozitivnoj atmosferi, da budu srećni i rasterećeni.

"Ja nisam neko ko pravi pritisak, trudimo se da sagledamo stvari kada prođu, analizirali smo utakmice da vidimo šta to da popravimo. Poslušni su i trude se da sprovode sve što tražimo, nekad je moguće, nekad ne, a to je draž i suština fudbala. Zamislite da bi sve što zamislimo moglo da se sprovede. Poslušni su, vredni, radni. Izveštaji koje dobijamo govore da igrači daju maksimum, a preko toga očekivati neke stvari nije moguće", naveo je.

"Ovaj tim nije dobio osam utakmica pre nego što smo došli, a sada smo od devet dobili sedam i dve nerešeno i opet pričamo o krizi rezultata. To je Partizan i prihvatam, ali moram da sagledavam stvari realno i da pričam u skladu sa tim, ne da izbegavam odgovornost za rezultate i igru. Trudimo se da tu realnost koju vidimo prenesemo na igrače da se ne bi dešavala iznenađenja na terenu", dodao je on.

Milošević je rekao da ne može da utiče na to kako će navijači razmišljati i da ima stvari koje mogu da budu okidač za nezadovoljstvo.

"Nemoguće je uticati, ali ono što možemo jeste da damo maksimum. Odgovorno tvrdim da ova ekipa daje maksimum fizički, da li može fudbalski i taktički bolje, možemo o tome pričati, ali i sami rezultati pokazuju da dosta stvari radimo dobro. Ja sam neko ko će najmanje biti zadovoljan urađenim jer uvek može bolje i više", dodao je nekadašnji napadač Partizana.

On je rekao da konstantno razgovara sa napadačima u ekipi jer može da im pomogne s ozbirom na poziciju na kojoj je igrao i da mora da pronađe rešenja za igru bez dvojice povređenih igrača, ali i kada protvnik zaustavi Bibarsa Natha.

"Imamo to što imamo, moramo da izvučemo maksimum. Za razliku od prvog mandata sa Nemanjom Nikolićem sada nemam problema, izuzetno sam zadovoljan njegovim odnosom, sazreo je u glavi ima jako veliku želju da pomogne. Više je samokritičan nego što bi trebalo. Bitno je da žele i onda nađemo načine do dobrih rezultata", naveo je Milošević.

Jedinstvo zauzima poslednje mesto na tabeli sa pet bodova.

"Ovo je utakmica u kojoj će malo više stvari zavisiti od nas, a ne od protivika. Bitno je da 90 minuta budemo koncentrisani i onda ćemo biti i poziciji da dosta stvari zavisi od nas. Ako neko misli da će biti lako, onda verovatno neće", rekao je Milošević.

