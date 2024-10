JEZIVA SMRT! Huligani zapalili protivničkog navijača - tragedija kakvu sport ne pamti (VIDEO)

🚨🚨URGENTÍSSIMO 🚨🚨

Um membro da torcida Máfia Azul do #Cruzeiro-MG morreu carbonizado após a torcida Mancha Verde do #Palmeiras-SP atear fogo no ônibus deles, ainda com integrantes da Máfia Azul dentro.



7 cruzeirenses foram internados com traumatismo craniano e 2 baleados pic.twitter.com/gyt6EI8Fo4 — VERDADE NEWS 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 (@VerdadeImplaca) October 27, 2024