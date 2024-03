LUDNICA U LIGI ŠAMPIONA: Barselona počistila prvaka Italije, i to kako (VIDEO)

DVA meča osmine finala Lige šampiona odigrana su u utorak uveče. Barselona je savladala Napoli sa 3:1 (2:1) i prošli dalje posle remija u prvom duelu, a Arsenal i Porto su ušli u produžetke, jer je i u Londonu posle 90 minuta bilo 1:0, kao i u Portugalu za domaćina u uvodnom megdanu.

Fudbaleri Barselone doneli su na Monžuiku 1:1 iz Napulja. Takva situacija u istoriji obično je išla na ruku Katalonaca. Naime, do sada su 15 puta iz prvog meča doneli nerešeni ishod i uspeli 13 puta da slave. Davne 1992. godine zaustavio ih je CSKA, a 2003. godine to je učinio Juventus. Napoli nije uspeo da bude treći tim kome bi to pošlo za rukom.

Nije moglo bolje po domaćina da krene. Kontrolisali su puleni Ćavija Alonsa igru i već u 15. minutu kapitalizovali svoju inicijativu.

Mladi Fermin Lopez ranije je upisao dva promašaja iz izglednih prilika, a treća je bila sreća, odlično mu je Rafinja spustio povratnu loptu za 1:0.

Još nisu završili sa radovanjem navijači na tribinama, a usledio je novi šok za šampiona Italije.

Ronald Arauho odlično je povukao akciju sa svog šesnaesterca u 17. minutu. Proigrao je Rafinju, Brazilac je pogodio stativu, a na pravom mestu našao se Žoao Kanselo. Nekadašnji fudbaler Mančester sitija imao je lak zadatak da pošalje loptu u nebranjenu mrežu Aleksa Mereta.

Drugi gol bio je šamar koji je osvestio Napolitance. Uhvatili su odbranu Barselone na spavanju u 30. minutu. Bila je to prva prava akcija za goste na meču. Arauho je ovoga puta loše reagovao, a Amir Rahmani umanjio je zaostatak Napolija - 2:1.

U nekoliko prilika do kraja poluvremena istakao se Mark Andre ter Štegen koji je vrhunskim bravurama pred golom sačuvao prednost svog tima.

Hrabro su domaći igrali do kraja meča, napadali, stavili Napolitance u podređeni položaj, a sedam minuta pred kraja Robert Levandovski rešio je svako pitanje pobednika. Serđo Roberto odigrao je dupli pas sa Ilkajem Gundoganom, došao iza leđa odbrane, a Levandoski je doneo radost domaćim navijačima nakon lepog proigravanja.

Zanimljivo je da je ovo 23. put da Barselona igra u četvrtfinalu Lige šampiona.

