SD ZVEZDA BIRALO: Emilija Antanasijević najbolja mlađa seniorka Crvene zvezde

VAŽAN i veoma zahtevan kvalifikacioni turnir je pred ženskom kadetskom reprezentacijom Srbije za koju igraju devojke do 17 godina. Izabranice selektora Aleksandra Petrovića igraju drugi krug kvalifikacija za plasman na Prvenstvo Evrope koje se od 5. do 18. maja održava u Švedskoj, a rivali našim devojkama u SC FSS u Staroj Pazovi od 10. do 16. marta biće Engleska (10.03. – 14, 30), Italija (13.03. – 14,30) i Grčka (16.03. – 13,00).