Srpski boks već ima razlog za slavlje na finalnom turniru Svetskog kupa u Taškentu! Natalija Šadrina plasirala se u polufinale takmičenja u kategoriji do 57 kilograma i tako Srbiji obezbedila najmanje bronzanu medalju.

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Olimpijka i evropska šampionka iz Beograda 2024. godine uspešno je započela nastup na završnom turniru, pošto je u četvrtfinalu savladala reprezentativku Indije Prači Prači. Sjajnim izdanjem Šadrina je potvrdila da će biti jedna od ozbiljnih kandidatkinja za najviši plasman.

Pred srpskom bokserkom sada je novi izazov. U polufinalu, koje je zakazano za 29. novembar, očekuje je duel sa Karinom Ibragimovom iz Kazahstana. Pobeda bi joj donela plasman u finale i priliku da se bori za zlatno odličje.

SRBIJA U LOVU NA JOŠ MEDALjA

Dobre vesti za srpski boks mogle bi da stignu i u narednim danima. Već 30. novembra u ring će izaći još dve reprezentativke Srbije, koje žele da se pridruže Šadrini u borbi za odličja.

Sara Ćirković, aktuelna evropska šampionka u kategoriji do 54 kilograma i drugi nosilac turnira, u prvom kolu odmeriće snage sa Italijankom Sirine Čarabi.

Istog dana nastupiće i Kristina Kuluhova, takođe aktuelna evropska šampionka i drugi nosilac u kategoriji do 60 kilograma. Nju očekuje duel sa predstavnicom domaćina, Uzbekistana, Sitorom Turdibekovom.

Finalni turnir Svetskog kupa u Taškentu okupio je najbolje boksere i bokserke iz različitih delova sveta, a srpska reprezentacija ima priliku da potvrdi kvalitet i nastavi sa osvajanjem odličja na međunarodnoj sceni.

Jedna medalja je već obezbeđena, ali ambicije srpskih bokserki tu se ne završavaju. Šadrina napada finale, dok Ćirković i Kuluhova tek započinju svoj put ka pobedničkom postolju.