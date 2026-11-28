ŠADRINA OBEZBEDILA MEDALJU ZA SRBIJU U TAŠKENTU: Olimpijka u polufinalu, napad na zlato tek počinje! Srpski boks već ima razlog za slavlj
Srpski boks već ima razlog za slavlje na finalnom turniru Svetskog kupa u Taškentu! Natalija Šadrina plasirala se u polufinale takmičenja u kategoriji do 57 kilograma i tako Srbiji obezbedila najmanje bronzanu medalju.
Olimpijka i evropska šampionka iz Beograda 2024. godine uspešno je započela nastup na završnom turniru, pošto je u četvrtfinalu savladala reprezentativku Indije Prači Prači. Sjajnim izdanjem Šadrina je potvrdila da će biti jedna od ozbiljnih kandidatkinja za najviši plasman.
Pred srpskom bokserkom sada je novi izazov. U polufinalu, koje je zakazano za 29. novembar, očekuje je duel sa Karinom Ibragimovom iz Kazahstana. Pobeda bi joj donela plasman u finale i priliku da se bori za zlatno odličje.
SRBIJA U LOVU NA JOŠ MEDALjA
Dobre vesti za srpski boks mogle bi da stignu i u narednim danima. Već 30. novembra u ring će izaći još dve reprezentativke Srbije, koje žele da se pridruže Šadrini u borbi za odličja.
Sara Ćirković, aktuelna evropska šampionka u kategoriji do 54 kilograma i drugi nosilac turnira, u prvom kolu odmeriće snage sa Italijankom Sirine Čarabi.
Istog dana nastupiće i Kristina Kuluhova, takođe aktuelna evropska šampionka i drugi nosilac u kategoriji do 60 kilograma. Nju očekuje duel sa predstavnicom domaćina, Uzbekistana, Sitorom Turdibekovom.
Finalni turnir Svetskog kupa u Taškentu okupio je najbolje boksere i bokserke iz različitih delova sveta, a srpska reprezentacija ima priliku da potvrdi kvalitet i nastavi sa osvajanjem odličja na međunarodnoj sceni.
Jedna medalja je već obezbeđena, ali ambicije srpskih bokserki tu se ne završavaju. Šadrina napada finale, dok Ćirković i Kuluhova tek započinju svoj put ka pobedničkom postolju.
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