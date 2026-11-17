Umesto boravka iza rešetaka određena im je novčana kazna od po 150.000 dirhama.

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Usman i Umar Nurmagomedov neće morati da odsluže šestomesečne zatvorske kazne zbog incidenta sa Merabom Dvališvilijem u Abu Dabiju.

Vlasti su promenile odluku za osmoricu optuženih, kojima je umesto boravka iza rešetaka određena novčana kazna od po 150.000 dirhama, što je približno 41.000 dolara.

Do ovakvog raspleta došlo je nakon što su se sukobljene strane pomirile, a oštećeni povukli tužbene zahteve i zatražili oslobađanje optuženih. Prema pisanju stranih medija, Dvališvili i njegov sunarodnik Saba Lazišvili nisu želeli da nastave krivični postupak.

Sukob je izbio 11. novembra u hotelu u kojem je gruzijski borac boravio zbog medijskih obaveza uoči priredbe RAF. Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako Usman Nurmagomedov prilazi Dvališviliju i udara ga šamarom, posle čega se u incident uključuju i drugi borci iz Dagestana.

Lazišvili je tada stao u odbranu sunarodnika, a čitav događaj završio se hapšenjem deset osoba.

Full footage of Usman Nurmagomedov and his team jumping Merab Dvalishvili (via @RedCorner_MMA) https://t.co/ZG8VYu0I5D — FearBuck (@FearedBuck) November 11, 2026

Posledice su se odmah odrazile i na program priredbe. Umar Nurmagomedov trebalo je da odmeri snage sa nekadašnjom UFC zvezdom Jurajem Fejberom, ali je njegov nastup otkazan. Ulogu zamene dobio je upravo Lazišvili.