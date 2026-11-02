Dobila otkaz, morala da odustane od sporta, sada prodaje golišave fotke i zarađuje ogroman novac

Samo je jedna u nizu sportistkinja koja se odlučila na ovaj korak

Printskrin: Instagram/elaynablack

Nekadašnja zvezda najjače rvačke organizacije (WWE), Elejna Blek (25), poznatija publici pod scenskim imenom Kora Džejd, otvoreno je progovorila o odluci da karijeru nastavi na platformi za odrasle nakon što je iznenada ostala bez ugovora.

Devojka rodom iz Čikaga potpisala je za prestižnu WWE organizaciju još 2021. godine. Četiri godine provela je u njihovoj razvojnoj diviziji „NXT“, ali uprkos talentu i popularnosti, nije uspela da napravi ključni iskorak ka glavnoj sceni. Saradnja je prekinuta, a mlada sportistkinja se preko noći našla na životnoj prekretnici.

Nakon kratke epizode u TNA organizaciji, Elejna je odlučila da okuša sreću na Onlifensu, gde kreatori sadržaja naplaćuju pristup ekskluzivnim fotografijama i video-snimcima, mahom za odrasle.

Iako nije otkrila tačnu cifru koju zarađuje, Blekova priznaje da je finansijski momenat bio presudan da se upusti u ovu avanturu. U intervjuu za zvanični Jutjub kanal TNA rvanja, iskreno je opisala motive:

- Nisam odrasla sanjajući da postanem OF model. Oduvek sam želela samo jedno – da budem rvačica. Nažalost, taj san mi je uništen bez moje krivice i van moje kontrole. Imala sam 24 godine kada sam dobila otkaz. Kada se sa 25 ukazala prilika da zaradim ozbiljan novac, iskoristila sam je 100 odsto, trudeći se da razmišljam pametno. Ranije sam imala uske vidike, bila sam fokusirana samo na rvanje, ali tek nakon prinudne pauze i otvaranja profila, shvatila sam da postoje prilike o kojima ranije nisam ni razmišljala - izjavila je Elejna.

Pored finansijskog uspeha, Elejna se osvrnula i na tamnu stranu ovog posla – predrasude sa kojima se svakodnevno suočava na društvenim mrežama i stav publike prema kreatorima takvog sadržaja.

- Najteže u svemu jeste to što ljudi misle da imaju apsolutno pravo na vas, često na vrlo agresivan način, samo zbog sadržaja koji objavljujete. Opravdanje im je uvek isto: 'Imaš OF, prema tome – podrazumeva se'. Mnogi veruju da imaju pravo da vam sude, da se prema vama ophode s nepoštovanjem ili misle da kontrolišu vaše telo samo zato što nešto vide na internetu. To je potpuno pogrešno - poručila je Blekova.

Iako je u međuvremenu uspela da se vrati u rvački ring u okviru TNA federacije, Elejna nema nameru da ugasi svoj profil na platformi za odrasle, već uspešno kombinuje obe karijere.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.