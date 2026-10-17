Borovčanin za ruske medije: "Uz podršku Vučića i Putina razvili smo boks u Srbiji"

Nenad Borovčanin, predsednik Srpskog bokserskog saveza, gostovao je na TNT-u, jednoj od najgledanijih ruskih televizija čiji je sadržaj dostupan i na platformi RUTUBE.

FOTO: SBS/Aleksandar Stojanović

Razgovor u studiju vođen je na ruskom jeziku, a prvi čovek srpskog boksa govorio je o svojoj sportskoj karijeri, radu sa mladima, saradnji Srbije i Rusije i velikim ambicijama pred Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine.

Borovčanin je još jednom, pred višemilionskim auditorijumom, naglasio da je Srbija razvila boks uz podršku Aleksandra Vučića i Vladimira Putina.

Domaćini su Borovčanina predstavili kao nekadašnjeg neporaženog profesionalnog boksera, koji je karijeru završio sa impresivnim učinkom od 30 pobeda u isto toliko mečeva.

Već na početku razgovora Borovčanin je uputio nesvakidašnji pozdrav gledaocima.

- Dobro jutro vama, celoj Rusiji, Srbiji, svim Slovenima koji nas gledaju, a posebno majkama koje svojoj deci pripremaju doručak i spremaju ih za školu - rekao je Borovčanin, gostujući u jutarnjem programu TNT-a.

Boks me je naučio da život gledam pravo u oči

Na pitanje šta mu je boks doneo u životu, kada se po strani ostave titule, medalje i pobede, Borovčanin je odgovorio da su najvažnije lekcije koje je naučio daleko vrednije od sportskih trofeja.

- Boks me je naučio da život gledam pravo u oči, baš kao što gledam protivnika u ringu. Naučio me je da nije najvažnije koliko snažan udarac možeš da zadaš, već koliko jak udarac možeš da primiš i da, uprkos tome, nastaviš da ideš ka svojim snovima. To je velika životna lekcija. Karakter i disciplina su najvažniji. Boks me je vaspitao kao čoveka i mnogo mi dao - istakao je Borovčanin.

Govoreći o mladim bokserima, predsednik SBS naglasio je da osnovni cilj ne sme da bude isključivo stvaranje šampiona, već i izgradnja zdravih, odgovornih i disciplinovanih ljudi.

- Najvažnije je uspostaviti sistem u kojem će deca najpre upoznavati boks kroz igru, bez snažnih udaraca i povreda. Tako razvijaju motoriku, stiču osnovne veštine i zavole sport. Tek kasnije oni najtalentovaniji ulaze u takmičarski proces. Trener ne sme da razmišlja samo o tome kako da napravi šampiona. Njegov prvi zadatak jeste da od deteta napravi dobrog čoveka, da ga nauči odgovornosti, disciplini i karakteru - objasnio je Borovčanin.

Posebno je naglasio jednu poruku:

- Želim da svako dete koje prođe kroz boksersku salu iz nje izađe kao bolji čovek nego što je bilo pre prvog treninga. Ako izgradimo takve ljude, među njima će se sigurno pojaviti i budući šampioni.

Kada se Srbin i Rus sretnu u ringu, nastaje spektakl

Veliki deo razgovora bio je posvećen tradicionalnoj saradnji srpskog i ruskog boksa, koja se poslednjih godina ogleda kroz zajedničke pripreme, razmenu stručnjaka i organizaciju međunarodnih takmičenja.

- Naša saradnja počiva na obostranoj želji i podršci rukovodstava dve zemlje. Imamo podršku naših predsednika za razvoj boksa i jačanje saradnje. Ali ono što je najvažnije jesu konkretni rezultati: zajedničke pripreme reprezentacija, razmena trenerskog iskustva i organizacija takmičenja - rekao je Borovčanin.

Otkrio je i zanimljivu ideju koja bi mogla da privuče veliku pažnju ljubitelja profesionalnog boksa.

- Imamo ideju da organizujemo profesionalne mečeve u kojima bi ruski i srpski bokseri nastupali na istoj strani, u crvenom uglu, protiv boksera iz drugih zemalja. Takođe, želimo da nastavimo sa zajedničkom organizacijom međunarodnih turnira i reprezentativnih mečeva.

Borovčanin je posebno slikovito opisao sportski rivalitet srpskih i ruskih boksera.

- U boksu možete da budete prijatelji pre meča i posle meča, ali u ringu prijateljstva nema. I Srbi i Rusi imaju isti karakter i ogromnu želju za pobedom. Kada se u ringu sretnu Srbin i Rus, to je zaista epski duel! A posle takvih borbi mnogi bokseri postaju veoma bliski prijatelji, baš kao i njihovi treneri.

Ruska škola boksa jedan je od temelja naših uspeha

Govoreći o angažovanju stranih stručnjaka u srpskom boksu, posebno ruskih trenera, Borovčanin je istakao da njihov doprinos nije ograničen samo na rad sa reprezentativcima.

- Ruski stručnjaci su nam mnogo pomogli. Oni ne treniraju samo naše boksere, već prenose znanje i našim trenerima. To je posebno važno jer želimo da naši stručnjaci nastave taj posao i stvaraju nove generacije šampiona za pet, šest ili deset godina.

Podsetio je i na istorijske veze jugoslovenske i sovjetske škole boksa.

- Još u vreme Sovjetskog Saveza i Jugoslavije sovjetski instruktori obučavali su naše trenere. Jugoslovenska škola boksa, baš kao i kubanska, imala je mnogo sličnosti sa sovjetskom. To je sistem koji je kroz istoriju donosio rezultate i nema potrebe da izmišljamo nešto potpuno novo. Od ruskih trenera učili smo o disciplini, metodici rada sa mladima, pripremi profesionalnih boksera i putu do zlatnih medalja.

Borovčanin je podsetio i na rezultate srpske reprezentacije na poslednjem Evropskom prvenstvu, istakavši da je četvrto mesto u ekipnom plasmanu veliki uspeh.

- Rusija je bila prva, a Srbija četvrta. Za našu zemlju, koja ima oko sedam miliona stanovnika, to je izuzetno visok rezultat. Pokazali smo da možemo da budemo u samom evropskom vrhu.

Verujem u olimpijske medalje u Los AnđelesuNezaobilazna tema bile su Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine i očekivanja od srpskih reprezentativaca.

Borovčanin je poručio da Srbija ne očekuje nastup sa kompletnom ekipom, ali da ima nekoliko ozbiljnih kandidata za olimpijski ring i medalje.

- Ne očekujemo da ćemo imati pun sastav, ali računamo na tri ili četiri boksera i dve bokserke koje se već pripremaju. Naše devojke su osvajale evropske titule i time potvrdile svoj kvalitet. Zbog toga sam uveren da možemo da osvojimo medalje i u Los Anđelesu - rekao je predsednik Bokserskog saveza Srbije.

Na kraju gostovanja domaćini su zahvalili Borovčaninu na razgovoru i uputili srdačne pozdrave kolegama i ljubiteljima boksa u Srbiji.