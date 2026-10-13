Umro zloglasni MMA borac koji je zverski ubio majku i ćerku

MMA borac Farhod Rahimzoda (29), koji je prošle godine osuđen na 23 godine robije zbog brutalnog ubistva tridesetdevetogodišnje žene i njene petogodišnje ćerke u Novosibirskoj oblasti, pronađen je mrtav u zatvoru, prenose ruski mediji.

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Informaciju o smrti borca iz Tadžikistana, koji je nastupao pod nadimkom "Tigrove oči", potvrdilo je više izvora upoznatih sa slučajem za portal KP-Novosibirsk. Zvanične potvrde o tačnom datumu, mestu i uzroku smrti i dalje nema, pa okolnosti pod kojima je preminuo ostaju obavijene velom tajne.

Rahimzoda je u profesionalnoj MMA karijeri imao zabeležene četiri pobede i šest poraza, a uporedo je radio i kao taksista u Novosibirsku. Upravo ga je taj posao 2023. godine spojio sa žrtvom Olgom (39). Između njih je ubrzo buknula veza, a žena mu je slepo verovala i prepustila mu pomoć oko kupovine automobila.

Saznavši da Olga raspolaže velikom ušteđevinom (ukupna šteta procenjena je na oko 5,5 miliona rubalja), Rahimzoda je skovao monstruozan plan. Tokom vožnje 20. januara 2024. godine, odvezao je Olgu i njenu petogodišnju ćerku na napuštenu lokaciju, gde ih je obe zverski ubio i sakrio tela, a zatim pobegao sa novcem i automobilom.

Istraga je kasnije utvrdila da je nesrećna žena pošla sa njim na vožnju noseći sav novac koji joj je preostao nakon kupovine vozila. Osuđeni MMA borac je, prema pisanju medija, taj novac planirao da iskoristi za učešće za stambeni kredit, kako bi se sa suprugom i dvoje dece iselio iz stana svoje tašte.

Nakon zločina, predao je novac tašti rekavši da je to za njegovu ženu i slagao je da ga je Olga napala, te da ju je usmrtio u samoodbrani. Međutim, njegova supruga je odbila da uzme novac koji im ne pripada i odmah ga je predala istražnim organima, dok je Rahimzoda uhapšen 25. januara 2024. na granici između Kazahstana i Uzbekistana tokom pokušaja bekstva.

Ova nezapamćena tragedija odnela je još jedan život – Olgin otac, koji je živeo u Kazahstanu, preminuo je od srčanog udara nakon što je primio vest o stravičnom ubistvu ćerke i unuke. Supruga ubice se odmah nakon hapšenja razvela od njega, vratila devojačko prezime i promenila dokumenta deci.

Tužilaštvo je za borca tražilo doživotnu robiju, ali je sud u oktobru 2025. godine doneo presudu od 23 godine zatvora, od kojih je prve četiri morao da provede u strogoj zatvorskoj samici. Kraj izdržavanja kazne, kao ni zvaničnu istinu o svojoj smrti, Rahimzoda nije dočekao.





