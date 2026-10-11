MEKSIKANAC ŠOKIRAO BOKSERSKI SVET: Posle samo sedam dana priprema došao do dve svetske titule!

Nije ni trebalo da boksuje za pojas, upao umesto neporaženog boksera koji je odustao od borbe.

HIROAKI FINITO YAMAGUCHI / AFLO / Profimedia

Meksički bokser Serhio Mendoza priredio je jedno od najvećih iznenađenja u 2026. godini, pošto je u borbi za titule prvaka sveta u verzijama VBA i VBC savladao favorizovanog Rikarda Sandovala, iako je u meč ušao kao zamena.

Mendoza je prihvatio borbu svega sedam dana pre izlaska u ring, nakon što je neporaženi Oskar Kolaco odustao od meča. Sandovalu se ukazivala prilika da odbrani pojaseve i nastavi pohod ka još većim izazovima, dok je njegov protivnik dobio šansu kakva se ne pruža često u profesionalnom boksu.

Međutim, umesto očekivane pobede favorita, gledaoci su videli potpuni preokret. Mendoza je u drugoj rundi dva puta slao Sandovala na pod, ali je šampion uspeo da nastavi borbu. Iako se mučio da održi ravnotežu, vremenom se oporavio i ponovo uključio u meč.

Ipak, Mendoza nije nameravao da ispusti životnu priliku. U petoj rundi ponovo je krenuo u žestok napad, najpre pogodivši rivala preciznom kombinacijom udaraca u telo i glavu. Sandoval je još jednom izdržao, ali je bilo jasno da se nalazi u velikim problemima.

Meksikanac je nastavio da napada i pritiska šampiona uz konopce, zasipajući ga snažnim udarcima. Sudija je na kraju prekinuo borbu, a Mendoza je mogao da proslavi najveći uspeh u karijeri i osvajanje svetskih titula.

Za boksera koji je do pre samo nekoliko dana bio u senci mnogo poznatijih rivala, ovo je pobeda koja bi mogla potpuno da mu promeni karijeru. Ušao je u meč kao autsajder, bez vremena za uobičajene pripreme, a iz ringa izašao kao svetski prvak.

Mendoza je posle pobede istakao da mu je odgovarala borba u kategoriji do 50,8 kilograma, odnosno 112 funti.

- Sav trud se isplatio. Prirodno pripadam ovoj kategoriji i to se večeras videlo. Nemam porodicu ni prijatelje uz sebe, ali imam svoj tim i bio sam usredsređen na pobedu. Znao sam da će moja snaga doći do izražaja u ovoj kategoriji. Dobro sam ga uzdrmao, ali on je bio motivisan i spreman. Na kraju sam uspeo da ga završim. Bilo je teško što sam bio daleko od porodice. Sva odricanja su se isplatila. Još sam u šoku - rekao je novi šampion.

Mendozin trijumf već se svrstava među najveća bokserska iznenađenja ove godine. Pojedini navijači porede ga sa pobedom Zaka Čelija nad Dejvidom Morelom, ali to nije bila borba za pojas.