JA SAM HRVAT, ŽIVIM U BOSNI, A SRBI ME PODRŽAVAJU: UFC borac pred debi otkrio detalj koji je iznenadio region
Imaće podršku regiona za meč sa Vilijamsom
Roberto Soldić, jedan od najpoznatijih MMA boraca sa prostora bivše Jugoslavije, pred svoj debi u UFC-u govorio je o poreklu, životu u Bosni i Hercegovini, ali i podršci koju dobija iz Srbije.
Popularni „Robokop“ rođen je u Vitezu, potiče iz hrvatske porodice, a već godinama živi i trenira u Bosni i Hercegovini. Ipak, kako je istakao u razgovoru za UFC, njegova podrška ne dolazi samo iz Hrvatske i BiH.
- Živim u Bosni, iz hrvatske sam porodice, a podržavaju me i Srbi. To vuče korene još iz vremena pre rata, tada je sve to bila Jugoslavija. Priča je malo duža, ali imam podršku iz svih tih zemalja - rekao je Soldić.
Upravo taj detalj privukao je pažnju pred njegov prvi nastup u najjačoj MMA organizaciji na svetu. Soldić je godinama gradio ime na evropskoj sceni, a sada je konačno stigao do UFC-a. U debiju ga očekuje duel sa Kaosom Vilijamsom.
Hrvatsko poreklo, život u Bosni i Hercegovini i podrška koju ima i među Srbima samo su deo priče o borcu koji je tokom karijere postao jedno od prepoznatljivih imena regionalnog MMA.
Soldić je poznat po izuzetno agresivnom stilu borbe i velikom broju nokauta, a pred debi je slikovito opisao kako vidi svoju najveću prednost.
- Ja sam kao snajper. Potreban mi je samo jedan udarac. Uvek pokušavam da pronađem bradu i do sada sam u tome uspevao. Pokušaću da pronađem i njegovu bradu - poručio je Soldić.
Pred njim je sada najveći izazov karijere. Posle nastupa u brojnim evropskim organizacijama, „Robokop“ će prvi put ući u UFC oktagon, sa željom da odmah pokaže da pripada samom svetskom vrhu.
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