JA SAM HRVAT, ŽIVIM U BOSNI, A SRBI ME PODRŽAVAJU: UFC borac pred debi otkrio detalj koji je iznenadio region

Imaće podršku regiona za meč sa Vilijamsom

Foto: Instagram/soldicmma

Roberto Soldić, jedan od najpoznatijih MMA boraca sa prostora bivše Jugoslavije, pred svoj debi u UFC-u govorio je o poreklu, životu u Bosni i Hercegovini, ali i podršci koju dobija iz Srbije.

Popularni „Robokop“ rođen je u Vitezu, potiče iz hrvatske porodice, a već godinama živi i trenira u Bosni i Hercegovini. Ipak, kako je istakao u razgovoru za UFC, njegova podrška ne dolazi samo iz Hrvatske i BiH.

- Živim u Bosni, iz hrvatske sam porodice, a podržavaju me i Srbi. To vuče korene još iz vremena pre rata, tada je sve to bila Jugoslavija. Priča je malo duža, ali imam podršku iz svih tih zemalja - rekao je Soldić.

Upravo taj detalj privukao je pažnju pred njegov prvi nastup u najjačoj MMA organizaciji na svetu. Soldić je godinama gradio ime na evropskoj sceni, a sada je konačno stigao do UFC-a. U debiju ga očekuje duel sa Kaosom Vilijamsom.

Hrvatsko poreklo, život u Bosni i Hercegovini i podrška koju ima i među Srbima samo su deo priče o borcu koji je tokom karijere postao jedno od prepoznatljivih imena regionalnog MMA.

Soldić je poznat po izuzetno agresivnom stilu borbe i velikom broju nokauta, a pred debi je slikovito opisao kako vidi svoju najveću prednost.

- Ja sam kao snajper. Potreban mi je samo jedan udarac. Uvek pokušavam da pronađem bradu i do sada sam u tome uspevao. Pokušaću da pronađem i njegovu bradu - poručio je Soldić.

Pred njim je sada najveći izazov karijere. Posle nastupa u brojnim evropskim organizacijama, „Robokop“ će prvi put ući u UFC oktagon, sa željom da odmah pokaže da pripada samom svetskom vrhu.