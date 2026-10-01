Amerikanac ide na nokaut protiv Soldića: "Što si veći, jače ćeš pasti"

Roberto Soldić ovog vikenda napraviće jedan od najiščekivanijih koraka u svojoj karijeri. Hrvatski borac, poznat pod nadimkom „Robokap“, debitovaće u UFC-u, a protivnik će mu biti američki borac Kejlin „Haos“ Vilijams.

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Dvojica nokautera sastaće se u Solt Lejk Sitiju u okviru UFC 332 priredbe, a Vilijams je u razgovoru za „BJPENN.com“ otkrio kako gleda na predstojeći okršaj.

Amerikanac priznaje da pre ovog meča nije previše pratio Soldićevu karijeru, ali je svestan reputacije koju je njegov protivnik izgradio.

- Nisam bio previše upoznat s njim, ali vidim da se oko njega podigla velika prašina. Znam da je čvrst borac i poštujem ga kao protivnika - rekao je Vilijams.

Ipak, kada uđe u kavez, kaže da ne pravi razliku između Soldića i bilo kog drugog protivnika.

- Gledam ga kao i svakog drugog borca. Nije me briga šta si uradio pre ovoga. Možeš da imaš i skor 30-0, ali svi smo mi ljudi. Moraš da uđeš sa mnom u kavez, a ja znam po šta dolazim.

Vilijams je potom podigao tenziju još jednom prilično samouverenom porukom.

- Ne možeš da uloviš predatora. Ja sam predator. Nije važno koga stave ispred mene. Od početka karijere govorim da je vera u sebe najvažnija. Nije me briga koliko je neko veliki. Što si veći, jače ćeš pasti. Moramo da proverimo njegovu bradu - jasno najavivši da ide na nokaut.

„Haos“ očigledno očekuje borbu u kojoj će biti mnogo razmene udaraca. I Soldić i Vilijams poznati su po nokauterskim sposobnostima, pa Amerikanac ne očekuje da će meč trajati svih predviđenih rundi.

- On je nokauter, ja sam nokauter. Definitivno ne vidim sebe kako spavam posle ove borbe. Sve će se odvijati onako kako ja želim. Vidim njega kako leži, a sebe kako izlazim kao pobednik u stilu ’Opasnog Haosa’. Želim i bonus za nastup večeri - istakao je za kraj popularni Haos.

Da li će Vilijams uspeti da opravda samouverene najave ili će Soldić svoj UFC debi obeležiti pobedom, biće poznato nakon njihovog okršaja u Solt Lejk Sitiju.