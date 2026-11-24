NOVA domaća porodična komedija, inspirisana najzabavnijim holivudskim božićnim hitovima, donosi sudar beogradskog i zlatiborskog mentaliteta, mnoštvo urnebesnih situacija i priču koja će osvojiti publiku svih generacija.

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Svečana premijera zakazana je za 3. decembar u Sava Centru.

Praznična čarolija ove zime stiže na veliko platno uz mnogo smeha, emocija i sasvim neočekivanih obrta. Novo domaće filmsko ostvarenje „Božićna avantura“, porodična komedija u režiji Marka Jovičića, po scenariju Roka Radiše, donosi priču koja nas podseća da najlepše uspomene često nastaju baš onda kada ništa ne ide po planu. Velika svečana premijera održaće se 3. decembra u Sava Centru, dok od 10. decembra „Božićna avantura“ stiže u bioskope širom Srbije.

U centru ove neobične filmske priče nalazi se Vanja (Žarko Dimoski), mladi baletan iz Beograda, koji odlazi u zlatiborsko selo Mačkat kako bi upoznao porodicu svoje verenice Ljubice (Anastasija Knežević). Međutim, umesto idiličnog susreta sa budućom rodbinom, očekuje ga pravi mali kulturološki zemljotres. Različiti temperamenti, sudar urbanih navika i tradicionalnih vrednosti, porodični običaji i niz nepredvidivih okolnosti pretvaraju njegov dolazak u pravu avanturu, ispunjenu urnebesnim situacijama i neočekivanim zapletima.

Foto: Promo

U produkciji kuće Apollon Media, „Božićna avantura“ objedinjuje duh autentične srpske komedije sa šarmom i atmosferom velikih prazničnih filmskih hitova. Uz obilje humora, topline i praznične magije, film nas podseća da su ljubav, porodica, razumevanje i zajedništvo najvredniji pokloni koje možemo da dobijemo. Namenjena svim generacijama, ova komedija obećava mnogo smeha, dirljivih trenutaka i prazničnog raspoloženja, podsećajući nas koliko su važni upravo oni mali trenuci provedeni sa najbližima.

Ne propustite filmski događaj koji će na poseban način otvoriti prazničnu sezonu. Okupite porodicu, pozovite prijatelje i uživajte u večeri ispunjenoj smehom, emocijama i istinskom prazničnom čarolijom. Jer „Božićna avantura“ nije samo film – ona je poziv da zajedno slavimo ljubav, zajedništvo i sve one dragocene trenutke koji praznike čine nezaboravnim.

Ovog decembra rezervišite svoje mesto u bioskopu i prepustite se komediji koja će vam ulepšati praznike.

Ulaznice su u prodaji na svim Ticket Vision prodajnim mestima, kao i putem sajta www.tickets.rs