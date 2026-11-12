OVO JE ZATVOR U KOM ĆE RASEL BREND PROVESTI 10 GODINA: Ozloglašeni glumac i komičar kriv za zlostavljanje žena

GLUMAC Rasel Brend osuđen je na 10 i po godina zatvora nakon što je ustanovljeno da je odgovoran za zlostavljanje žena.

Foto: Metropolitan Police/PLANET / Planet / Profimedia

Nalazi se u zasebnoj ćeliji iz bezbednosnih razloga, uz sat vremena van ćelije dnevno i posete dva do tri puta nedeljno.

Izvori navode da čita, meditira i moli se, dok ga loši uslovi i pretrpanost u zatvoru dodatno opterećuju.

Ozloglašeni glumac i komičar Rasel Brend, osuđen je u ponedeljak na 10 i po godina zatvora nakon što je ustanovljeno da je kriv za silovanje i se*sualni napad. Nakon izricanja presude, Brand je zatvoren u londonskom zatvoru Vondsvort, gde je prvi dan proveo "u svojoj ćeliji koliko god je mogao".

Izvori su za Dejli mejl otkrili da Brend pokušava da "ne pokazuje strah" i da je pozajmio nekoliko knjiga iz biblioteke, uključujući "Bibliju i neke molitvenike"

Insajder tvrdi da komičar navodno "satima čita, meditira i moli se", kao i da se "trudi da zadrži dostojanstvo i smirenost, iako mu dugotrajan boravak u zatvoru očigledno izaziva ogromnu patnju".

Brend u zasebnoj ćeliji

Prema navodima advokata Kalija Sahote, Brend je u zasebnoj ćeliji iz bezbednosnih razloga, a u ozloglašenom londonskom zatvoru ostaće nekoliko nedelja, nakon čega će biti prebačen u drugu jedinicu u zavisnosti od "bezbednosnih aspekata i potreba rehabilitacije". Sahota je rekao i da zatvor u kojem se trenutno nalazi omogućava jedan sat boravka izvan ćelije dnevno.

Dodao je da se posete odvijaju dva do tri puta nedeljno u velikoj zajedničkoj prostoriji, kao i da posete radi održavanja bračnih odnosa nisu dozvoljene u zatvorima u Londonu.

NEW: Daily Mail is reporting that according to prison insiders, Russell Brand is currently being harassed and verbally abused by fellow inmates at the infamously brutal Wandsworth prison in London where he is being held while he awaits sentencing. He is due to be sentenced on Monday and faces a potential life sentence. — Eric Spracklen 🇺🇸 (@EricSpracklen) November 8, 2026

Zatvor iz pakla

Kaznenu jedinicu u kojoj boravi Brend opisuju kao "nehumanu", a najveći problem su pretrpanost i nedostatak osoblja.

O lošim uslovima u zatvoru nedavno je progovorio bivši zatvorenik, koji je rekao da će Brend biti "hodajući mrtvac" sve dok boravi u toj ustanovi.

"U velikim je problemima sve dok ne bude trajno premešten. Taj zatvor je nasilno, korumpirano, prljavo i bučno mesto. Brend će tamo biti na meti. Ako želi da ostane bezbedan, mora brzo da deluje", rekao je bivši zatvorenik za The Sun.

Emergency services—including three ambulances, two ambulance cars, and three fire engines—responded to an incident at HMP Wandsworth in South London. ​Key details regarding the situation: ​The Response: Firefighters and medics arrived at the prison at approximately 9:46 AM. The London Fire Brigade confirmed that the incident was resolved and crews stood down by 10:20 AM. ​Ministry of Justice Statement: The Ministry of Justice reported that the call was related to an "incident at height" at the prison, which has since been safely resolved. It was not a fire. ​Russell Brand's Status: Brand, 51, is currently being held at the facility in solitary confinement (within the Care and Separation Unit) following his conviction on Thursday for one count of rape and three counts of sexual assault. Authorities have not explicitly confirmed whether Brand himself was directly involved in the emergency incident, and he is scheduled to appear for sentencing. — HerTribeVibe (@hertribevibe) November 7, 2026

Nekoliko meseci pre presude, Brend je podelio svoje strahove od zatvora. Supruzi Lori Galaker, s kojom se venčao 2017. godine i s kojom ima troje dece, rekao je: "Ne sviđaju mi se situacije u kojima postoji mogućnost da završiš u zatvoru."

Ona mu je na to odgovorila: "Proći ćeš kroz to. Božje prisustvo je svuda, pa tako i u zatvoru."

(Mondo)