DANICA RISTOVSKI NAZDRAVLJA ŠAMPANJCEM: Razvedena i skockana u 8. deceniji slavi, bliski ljudi je iznenadili
GLUMICA Danica Ristovski proslavila je 8. novembra 71. rođendan, a ovaj poseban dan odlučila je da obeleži u društvu dragih prijatelja i kolega.
Danica je rođendan proslavila u jednom kafiću, gde su joj društvo pravili glumica Milica Milša i njen suprug, scenarista Žarko Jokanović. Atmosfera je bila vesela, a slavljenica je bila posebno raspoložena.
Žarko Jokanović podelio je na svom Instagram profilu snimak sa proslave, na kojem se vidi kako Danica, doterana i elegantna u crvenom sakou, sa naočarima na licu, nazdravlja sa prijateljima i ispija šampanjac.
Osmesi i dobro raspoloženje obeležili su ovo druženje, a Danica je još jednom pokazala da uživa u lepim trenucima provedenim sa ljudima koji joj znače.
Pojavili se na istom događaju
Pre nekoliko meseci, Danica i Lazar su se pojavili na istom događaju.
Bivši supružnici sreli su se na premijeri filma "Saučesnici" u Beogradu, a pažnju je privukla reakcija glumice kada su je novinari pitali o privatnom životu.
Bio je to njihov prvi susret u javnosti nakon razvoda, koji je okončan 2022. godine, a njihovo pojavljivanje na istom događaju odmah je privuklo pažnju javnosti.
Danica je pred kamerama najpre govorila o filmu "Saučesnici", u kojem tumači lik Slavice. Objasnila je da joj se dopalo što je film priča o ljudskom karakteru, griži savesti i odlukama koje ljudi donose kada se nađu u teškim situacijama.
Međutim, kada je razgovor skrenuo na njen privatni život i razvod od Lazara Ristovskog, njeno raspoloženje se promenilo.
(Telegraf)
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