EMOCIJE U HALI: "Magla" bend u Kraljevu pred pet hiljada uz Princa i Peđu Jovanovića (FOTO)
VIŠE od pet hiljada posetilaca okupilo se sinoć, u četvrtak 5. novembra na koncertu grupe "Magla" u Kraljevu, gde su se uz poznate pesme smenjivali horsko pevanje i emotivni trenuci.
Članovi benda priredili su nastup koji je publika ispratila velikom energijom.
Poseban pečat večeri dali su Princ od Vranje i Peđa Jovanović, koji su se pridružili muzičarima na sceni.
Njihova gostovanja dodatno su obogatila koncertni program.
Posle Kraljeva, Maglu očekuje još jedan nastup u Sava centru, njihov deseti koncert u Beogradu ove godine.
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