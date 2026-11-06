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EMOCIJE U HALI: "Magla" bend u Kraljevu pred pet hiljada uz Princa i Peđu Jovanovića (FOTO)

Dušan Cakić

06. 11. 2026. u 16:40

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VIŠE od pet hiljada posetilaca okupilo se sinoć, u četvrtak 5. novembra na koncertu grupe "Magla" u Kraljevu, gde su se uz poznate pesme smenjivali horsko pevanje i emotivni trenuci.

ЕМОЦИЈЕ У ХАЛИ: Магла бенд у Краљеву пред пет хиљада уз Принца и Пеђу Јовановића (ФОТО)

Foto: IsoStudio

Članovi benda priredili su nastup koji je publika ispratila velikom energijom.

Foto: IsoStudio

Poseban pečat večeri dali su Princ od Vranje i Peđa Jovanović, koji su se pridružili muzičarima na sceni.

Foto: IsoStudio

Njihova gostovanja dodatno su obogatila koncertni program.

Foto: IsoStudio

Posle Kraljeva, Maglu očekuje još jedan nastup u Sava centru, njihov deseti koncert u Beogradu ove godine.

 

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