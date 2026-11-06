EMOCIJE U HALI: "Magla" bend u Kraljevu pred pet hiljada uz Princa i Peđu Jovanovića (FOTO)

VIŠE od pet hiljada posetilaca okupilo se sinoć, u četvrtak 5. novembra na koncertu grupe "Magla" u Kraljevu, gde su se uz poznate pesme smenjivali horsko pevanje i emotivni trenuci.

Foto: IsoStudio

Članovi benda priredili su nastup koji je publika ispratila velikom energijom. Foto: IsoStudio

Poseban pečat večeri dali su Princ od Vranje i Peđa Jovanović, koji su se pridružili muzičarima na sceni. Foto: IsoStudio

Njihova gostovanja dodatno su obogatila koncertni program. Foto: IsoStudio

Posle Kraljeva, Maglu očekuje još jedan nastup u Sava centru, njihov deseti koncert u Beogradu ove godine.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć