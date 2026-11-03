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POLA ESTRADE U PUBLICI: Poznata imena na drugom rođendanskom koncertu Ace Lukasa (FOTO)

Dušan Cakić

03. 11. 2026. u 23:09

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DRUGI koncert folk zvezde Ace Lukasa u Beogradskoj areni privukao je i brojna poznata lica sa domaće muzičke scene.

ПОЛА ЕСТРАДЕ У ПУБЛИЦИ: Позната имена на другом рођенданском концерту Аце Лукаса (ФОТО)

Foto: Novosti

Među onima koji su došli da uživaju u njegovim hitovima bili su Mira Škorić, Miroslav Ilić i Jovana Tipšin.

Foto: Novosti

Podršku kolegi pružio je i Vlado Kalember, koji je bio među gostima i prethodne večeri.

Foto: Novosti

Poznata imena sa estrade pratila su koncert iz publike, uživajući u dobro poznatim numerama koje su obeležile Lukasovu karijeru.

Foto: Novosti

Njihovo prisustvo pokazalo je da je ovo muzičko veče okupilo ne samo brojnu publiku već i kolege iz sveta muzike. Uz pesmu i dobru atmosferu, druga koncertna noć protekla je u znaku druženja i podrške među muzičarima, a sutra sledi i treća.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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03. 11. 2026. u 18:17 >> 18:17

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