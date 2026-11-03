HITOVI ZA RASPEVANU PUBLIKU: Aca Lukas održao drugi, rođendanski koncert u Beogradu (FOTO)

FOLK zvezda Aca Lukas održao je večeras drugi od tri velika solistička koncerta u Beogradskoj areni, nastavljajući muzički niz koji je započeo prethodne večeri.

Foto: Novosti

I ovoga puta publika je ispunila dvoranu, a veče je proteklo uz dobro poznate pesme, sjajnu atmosferu i horsko pevanje.

Foto: Novosti

Lukas je koncert otvorio numerom „Voliš li me“, baš kao i prve večeri, a potom su se smenjivali hitovi iz njegove bogate karijere.

Na repertoaru su se našli „Pesma od bola“, „Kuda idu ljudi kao ja“, „Lešće“, „Pao sam na dno“, kao i brojne druge pesme koje su publika i pevač pevali uglas.

Foto: Novosti

Drugi koncert bio je još jedna prilika da se publika podseti pesama koje su obeležile Lukasovu karijeru, dok će se muzičko druženje nastaviti sutra uveče, kada je na programu treći i poslednji nastup u Beogradskoj areni.

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