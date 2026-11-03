NEOČEKIVAN GEST NA NASTUPU U NEMAČKOJ: Sloba Radanović privukao pažnju prisnim gestom prema obožavateljki (FOTO)
FOLK zvezda Sloba Radanović nedavno je nastupao u Nemačkoj, gde je, pored muzike, pažnju publike privukao i neobičnim trenutkom sa jednom obožavateljkom.
Dok je izvodio pesmu „Pozvaću te“, devojka iz prvih redova slala mu je poljupce, a pevač joj je uzvraćao osmesima.
U jednom trenutku prišao je i nežno je pomilovao po glavi i licu, što su prisutni zabeležili kamerama.
Kako navode očevici, prizor je delovao prisno, ali nije poznato da li se njih dvoje odranije poznaju.
Kontaktirali smo Slobu i njegovu suprugu Jelenu za komentar, ali se oni, tokom porodičnog odmora, za sada nisu oglašavali.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
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