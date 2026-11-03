OD SPLITA DO ČAPLJINE: Goga Sekulić naišla na veliko interesovanje publike (FOTO)
NASTUPI folk zvezde Goge Sekulić u Splitu i Čapljini obeležili su protekli vikend, a interesovanje za njene pesme bilo je toliko da je u jednom klubu deo publike ostao ispred vrata.
Pevačica je najpre nastupila u Splitu, gde je lokal bio ispunjen do poslednjeg mesta, dok brojni obožavaoci nisu uspeli da uđu zbog ograničenog kapaciteta.
Već naredne večeri usledio je nastup u Čapljini, pred oko 2 hiljade ljudi.
Tokom obe večeri nizali su se njeni poznati hitovi, među kojima su „Mesečar“, „Ljubavnica“, „Gaćice“, a publika je gotovo svaku pesmu pevala zajedno sa njom.
Gogini nastupi već godinama okupljaju vernu publiku širom regiona, ali i u dijaspori, gde redovno peva više od dve decenije.
Pevačica nema predaha ni u narednom periodu, budući da je njen raspored nastupa popunjen do sredine januara.
Očekuju je koncerti u zemljama regiona, ali i u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj i drugim evropskim državama.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
ENERGIJA NA VRHUNCU: Aca Lukas započeo trodnevni muzički spektakl (FOTO)
02. 11. 2026. u 22:28
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)
Olga Danilović podelila prvu fotografiju svog sina od kako je postala roditelj.
02. 11. 2026. u 15:40
Komentari (0)