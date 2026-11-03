OD SPLITA DO ČAPLJINE: Goga Sekulić naišla na veliko interesovanje publike (FOTO)

NASTUPI folk zvezde Goge Sekulić u Splitu i Čapljini obeležili su protekli vikend, a interesovanje za njene pesme bilo je toliko da je u jednom klubu deo publike ostao ispred vrata.

Foto: Nikola Luković

Pevačica je najpre nastupila u Splitu, gde je lokal bio ispunjen do poslednjeg mesta, dok brojni obožavaoci nisu uspeli da uđu zbog ograničenog kapaciteta.

Već naredne večeri usledio je nastup u Čapljini, pred oko 2 hiljade ljudi.

Tokom obe večeri nizali su se njeni poznati hitovi, među kojima su „Mesečar“, „Ljubavnica“, „Gaćice“, a publika je gotovo svaku pesmu pevala zajedno sa njom.

FOTO: Dejan Milićević

Gogini nastupi već godinama okupljaju vernu publiku širom regiona, ali i u dijaspori, gde redovno peva više od dve decenije.

Pevačica nema predaha ni u narednom periodu, budući da je njen raspored nastupa popunjen do sredine januara.

Očekuju je koncerti u zemljama regiona, ali i u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj i drugim evropskim državama.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.