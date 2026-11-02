MUVALE SU ME STARIJE DAME: LJuba Perućica danas je u braku sa lepom voditeljkom, a sada se prisetio burne mladosti (FOTO)

PEVAČ Ljuba Perućica pred otvoreno je govorio o dešavanjima na estradi, udvaranju žena pre braka, ali i neobičnim potezima svojih koleginica.

Foto: Miloš Puhalović

Osvrnuo na svoj ljubavni život pre nego što je stao na ludi kamen, pa priznao da su za njega bile zainteresovane i starije dame, koje su u udvaranju bile znatno spretnije u odnosu na mlađe devojke.

- Muvale su me i starije tete pre nego što sam se oženio. Starije su iskusnije, namazanije dok muvaju u odnosu na mlađe.

Povodom vesti da pojedine pevačice osiguravaju svoje noge na visoke novčane iznose, po ugledu na poznate estradne ličnosti, Ljuba je priznao da nikada nije razmišljao o takvom potezu, ali se našalio na račun svog zaštitnog znaka.

- Vidiš, nisam nikad razmišljao o tome. Ali, interesantno mi je to, na koji se to način osigurava? Da probam ja da osiguram osmeh. Da vidim koliko ću da dobijem, jel'?" Foto: ATA images/ A.A.

Pevač je dodao da veruje kako mu je upravo osmeh otvorio mnoga vrata u karijeri i doprineo njegovom uspehu.

- Pa, ne znam. Svakako, meni je osmeh dosta nekih lepih vrata otvorio. Ljudi vole pozitivne ljude, ljude sa osmehom, tako da je verovatno negde to rezultiralo i nekim mojim uspehom.

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