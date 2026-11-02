MUVALE SU ME STARIJE DAME: LJuba Perućica danas je u braku sa lepom voditeljkom, a sada se prisetio burne mladosti (FOTO)
PEVAČ Ljuba Perućica pred otvoreno je govorio o dešavanjima na estradi, udvaranju žena pre braka, ali i neobičnim potezima svojih koleginica.
Osvrnuo na svoj ljubavni život pre nego što je stao na ludi kamen, pa priznao da su za njega bile zainteresovane i starije dame, koje su u udvaranju bile znatno spretnije u odnosu na mlađe devojke.
- Muvale su me i starije tete pre nego što sam se oženio. Starije su iskusnije, namazanije dok muvaju u odnosu na mlađe.
Povodom vesti da pojedine pevačice osiguravaju svoje noge na visoke novčane iznose, po ugledu na poznate estradne ličnosti, Ljuba je priznao da nikada nije razmišljao o takvom potezu, ali se našalio na račun svog zaštitnog znaka.
- Vidiš, nisam nikad razmišljao o tome. Ali, interesantno mi je to, na koji se to način osigurava? Da probam ja da osiguram osmeh. Da vidim koliko ću da dobijem, jel'?"
Pevač je dodao da veruje kako mu je upravo osmeh otvorio mnoga vrata u karijeri i doprineo njegovom uspehu.
- Pa, ne znam. Svakako, meni je osmeh dosta nekih lepih vrata otvorio. Ljudi vole pozitivne ljude, ljude sa osmehom, tako da je verovatno negde to rezultiralo i nekim mojim uspehom.
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