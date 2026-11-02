KIŠA JE PADALA A ON JE ČEKAO: Pokisao kralj Čarls III prilikom posete Karibima (VIDEO)

SVEČANA ceremonija na Karibima pretvorila se u nesvakidašnju scenu kada je nebo iznenada potamnelo. Kraljica je brzo pronašla zaklon, dok je njen suprug ostao na kiši, pokušavajući da privuče pažnju osoblja.

Foto: /X/ @royalobserver_

Britanski kralj Čarls III našao se u prilično neprijatnoj situaciji tokom zvanične posete Antigvi i Barbudi, kada ga je usred svečane ceremonije zatekao snažan tropski pljusak, a članovi njegove pratnje nisu uspeli na vreme da mu obezbede kišobran.

Dok se kraljica Kamila brzo sklonila od kiše, monarh je ostao na otvorenom, podizao ruke i nekoliko puta ponovio isto pitanje: "Gde je kišobran?"

Nesvakidašnja scena odigrala se 1. novembra na stadionu Sir Vivian Richards", gde su britanski kraljevski par i predstavnici lokalnih vlasti prisustvovali obeležavanju 45 godina nezavisnosti Antigve i Barbude.

Svečanost, organizovana uz prisustvo vojnih jedinica i brojnih građana, nakratko je prekinuta zbog nevremena, a pažnju prisutnih privukla je situacija u kojoj se našao britanski monarh.

Heavy rain caught King Charles and his wife off guard during a military ceremony in Antigua. The Queen fled for shelter, leaving him astonished, but the King refused to let the scene end there. He returned steadily, took up an umbrella to defy the raindrops, and continued inspecting the troops of the Independence Day parade himself. — MOSCOW NEWS 🇷🇺 (@MOSCOW_EN) November 2, 2026

Kamila dobila kišobran i sklonila se, Čarls ostao na pljusku

Kralj Čarls i kraljica Kamila upravo su zauzeli svoja mesta na svečanoj platformi kada je počela da pada jaka kiša.

U tom trenutku izvođene su državne himne, a iznenadno nevreme zateklo je i goste i organizatore.

Kamila, koja je za ovu priliku odabrala belu haljinu modne kuće Ane Valentajn, odmah je zatražila pomoć osoblja.

Ubrzo joj je donet providni kišobran, nakon čega se uputila prema natkrivenom delu tribina. Međutim, njen suprug nije imao iste sreće.

Dok je kiša sve jače padala, Čarls je stajao na otvorenom i pokušavao da dozove članove svoje pratnje.

Podizao je ruke i pokretima pokazivao kao da drži kišobran, ne skrivajući iznenađenje zbog toga što niko nije pritekao u pomoć.

- Gde je kišobran? - upitao je nekoliko puta.

Njegovi gestovi bili su dovoljno upečatljivi da upravo ovaj trenutak postane jedan od najzapaženijih detalja svečanosti.

Otkriveno zašto niko nije odmah pritekao kralju u pomoć

Iako je izgledalo da je osoblje zaboravilo na kralja, objašnjenje za kašnjenje bilo je povezano sa protokolom ceremonije.

Prema lokalnom običaju, tokom izvođenja državne himne prisutni treba da stoje mirno i u tišini, što je, kako su preneli mediji, otežalo pravovremenu reakciju članova kraljevske pratnje.

Kišobran je Čarlsu na kraju doneo njegov ađutant, major Ben Rigbi. Kralj je potom nastavio program, ne dozvolivši da mu neočekivano nevreme poremeti službene obaveze.

Sa kišobranom u ruci obišao je postrojene pripadnike vojnih i policijskih jedinica, a tokom ceremonije pozdravio je i mlade kadete, izviđače i pripadnike medicinskih službi.

Pljusak je trajao približno pet minuta, nakon čega se vreme popravilo, pa je ostatak svečanosti održan bez većih poteškoća.

Kada se vratio sa obilaska postrojenih jedinica, okupljeni građani pozdravili su ga aplauzom, a monarh im je uzvratio mahanjem.

Čarls se našalio na račun mokrog odela

Uprkos tome što je potpuno neočekivano pokisao tokom zvaničnog događaja, britanski kralj nije izgubio smisao za humor.

Kasnije je, u razgovoru sa premijerom Antigve i Barbude Gastonom Braunom, prokomentarisao šta se dogodilo, našalivši se na račun svoje odeće.

- Mislim da će mi na pantalonama uskoro početi da raste potočarka - rekao je Čarls, aludirajući na to koliko je pokisao.

Ni kraljica Kamila nije uspela da izbegne sve posledice tropskog pljuska. Kada je razgovarala sa novinarima, nasmejala se pokazujući mokru haljinu i kosu koju joj je kiša pokvarila.

- Odustala sam - kratko je poručila kroz smeh, slegnuvši ramenima.

(Kurir)

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