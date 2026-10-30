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PEVAČICA OTVORILA ŠOU: Suzana Perić okupila poznata imena na modnoj pisti (FOTO)

Dušan Cakić

30. 10. 2026. u 15:40

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MODNA kreatorka Suzana Perić predstavila je novu kolekciju „Trag“, kojom je još jednom pokazala prepoznatljiv spoj elegancije, ženstvenosti i modernog dizajna.

ПЕВАЧИЦА ОТВОРИЛА ШОУ: Сузана Перић окупила позната имена на модној писти (ФОТО)

Foto: Marko Milivojević

Reviju je otvorila pevačica Marina Tošić, dok su se na pisti, pored brojnih modela, našle i voditeljka Biljana Obradović i kreatorkina ćerka Tifani Perić.

Kolekciju su obeležili upečatljivi krojevi, elegantna odela, kaputi i čipkani detalji, koji su celoj priči dali posebnu notu.

Foto: Marko Milivojević

Nazivom „Trag“ dizajnerka je poslala poruku o ženi koja svojim stilom gradi identitet i ostavlja lični pečat.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

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