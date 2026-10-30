PEVAČICA OTVORILA ŠOU: Suzana Perić okupila poznata imena na modnoj pisti (FOTO)

MODNA kreatorka Suzana Perić predstavila je novu kolekciju „Trag“, kojom je još jednom pokazala prepoznatljiv spoj elegancije, ženstvenosti i modernog dizajna.

Foto: Marko Milivojević

Reviju je otvorila pevačica Marina Tošić, dok su se na pisti, pored brojnih modela, našle i voditeljka Biljana Obradović i kreatorkina ćerka Tifani Perić.

Kolekciju su obeležili upečatljivi krojevi, elegantna odela, kaputi i čipkani detalji, koji su celoj priči dali posebnu notu.

Foto: Marko Milivojević

Nazivom „Trag“ dizajnerka je poslala poruku o ženi koja svojim stilom gradi identitet i ostavlja lični pečat.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.