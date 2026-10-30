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POČELA DA REPUJE, ALI I SA NEOČEKIVANOM FRIZUROM: Šejla Zonić iznenadila novom muzičkom stranom (FOTO)

Dušan Cakić

30. 10. 2026. u 14:36

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PEVAČICA i pobednica muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“ za 2024. godinu Šejla Zonić objavila je još dve nove pesme „Struja“ i „Bujrum“, kojima je publici predstavila nešto drugačiju muzičku stranu u okviru njenog prvog studijskog albuma "Univerzum".

ПОЧЕЛА ДА РЕПУЈЕ, АЛИ И СА НЕОЧЕКИВАНОМ ФРИЗУРОМ: Шејла Зонић изненадила новом музичком страном (ФОТО)

Foto: Nirvana Delić

Pored novog zvuka, pažnju je privukla i potpunom vizuelnom transformacijom, sa dugom belom kosom i upečatljivim stajlingom.

Foto: Nirvana Delić

Oba singla donose moderan pop zvuk, dok u pesmi „Struja“ Šejla pokazuje i svoje reperske sposobnosti, što je posebno iznenadilo njene obožavaoce.

- "Struja“ i „Bujrum“ su dve pesme sa istim temperamentom, samo različitim tempom. Jedna je balada, druga je brza, ali obe imaju savremeni zvuk i dosta karaktera. Volim kad pesma ima i emociju i „kičmu“ – istakla je Šejla za "Večernje novosti".

Tekst za „Struju“ napisala je sama pevačica, dok je na muzici sarađivala sa Harisom Rahmanovićem Prikijem. Za „Bujrum“ autor muzike i teksta je Feđa Imamović, a Šejla se uključila u stvaranje rep deonice. Aranžmane za obe pesme uradio je Priki, dok je spotove režirao Malik Kurt.

Pevačica se raduje i susretu sa beogradskom publikom, pred kojom će nastupiti 7. novembra, kada priprema moderniji klupski repertoar, uz domaće i strane pop hitove, ali i narodnu muziku.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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