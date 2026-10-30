POČELA DA REPUJE, ALI I SA NEOČEKIVANOM FRIZUROM: Šejla Zonić iznenadila novom muzičkom stranom (FOTO)
PEVAČICA i pobednica muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“ za 2024. godinu Šejla Zonić objavila je još dve nove pesme „Struja“ i „Bujrum“, kojima je publici predstavila nešto drugačiju muzičku stranu u okviru njenog prvog studijskog albuma "Univerzum".
Pored novog zvuka, pažnju je privukla i potpunom vizuelnom transformacijom, sa dugom belom kosom i upečatljivim stajlingom.
Oba singla donose moderan pop zvuk, dok u pesmi „Struja“ Šejla pokazuje i svoje reperske sposobnosti, što je posebno iznenadilo njene obožavaoce.
- "Struja“ i „Bujrum“ su dve pesme sa istim temperamentom, samo različitim tempom. Jedna je balada, druga je brza, ali obe imaju savremeni zvuk i dosta karaktera. Volim kad pesma ima i emociju i „kičmu“ – istakla je Šejla za "Večernje novosti".
Tekst za „Struju“ napisala je sama pevačica, dok je na muzici sarađivala sa Harisom Rahmanovićem Prikijem. Za „Bujrum“ autor muzike i teksta je Feđa Imamović, a Šejla se uključila u stvaranje rep deonice. Aranžmane za obe pesme uradio je Priki, dok je spotove režirao Malik Kurt.
Pevačica se raduje i susretu sa beogradskom publikom, pred kojom će nastupiti 7. novembra, kada priprema moderniji klupski repertoar, uz domaće i strane pop hitove, ali i narodnu muziku.
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