BROJNE ESTRADNE ZVEZDE NA KONCERTU: Ana Bekuta, Vera Matović i kolege došle da podrže Gocu Lazarević (FOTO)

ZVEZDA narodne muzike Gordana Goca Lazarević održala je večeras, u četvrtak, 29. oktobra, koncert povodom 50 godina karijere, a podršku su joj pružile brojne kolege sa estrade.

Foto: Novosti

Među onima koji su se odazvali njenom pozivu bile su Ana Bekuta, Vera Matović i Ćana Mitrović, kao i Nemanja Nikolić i Nenad Manojlović.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Poznati pevači svojim prisustvom uveličali su ovo posebno veče i pokazali da se dugogodišnja karijera i značajni jubileji poštuju i među kolegama.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Koncert je protekao u znaku muzike i pesama koje su obeležile Gocin put, dok je podrška kolega dodatno upotpunila veče posvećeno njenom višedecenijskom radu.