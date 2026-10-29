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BROJNE ESTRADNE ZVEZDE NA KONCERTU: Ana Bekuta, Vera Matović i kolege došle da podrže Gocu Lazarević (FOTO)

Dušan Cakić

29. 10. 2026. u 22:20

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ZVEZDA narodne muzike Gordana Goca Lazarević održala je večeras, u četvrtak, 29. oktobra, koncert povodom 50 godina karijere, a podršku su joj pružile brojne kolege sa estrade.

БРОЈНЕ ЕСТРАДНЕ ЗВЕЗДЕ НА КОНЦЕРТУ: Ана Бекута, Вера Матовић и колеге дошле да подрже Гоцу Лазаревић (ФОТО)

Foto: Novosti

Među onima koji su se odazvali njenom pozivu bile su Ana Bekuta, Vera Matović i Ćana Mitrović, kao i Nemanja Nikolić i Nenad Manojlović.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Poznati pevači svojim prisustvom uveličali su ovo posebno veče i pokazali da se dugogodišnja karijera i značajni jubileji poštuju i među kolegama.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Koncert je protekao u znaku muzike i pesama koje su obeležile Gocin put, dok je podrška kolega dodatno upotpunila veče posvećeno njenom višedecenijskom radu.

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