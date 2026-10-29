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VREME JE ZA NOVE PRIČE: Adnan Babajić napušta Ameriku i vraća se u region (FOTO)

Dušan Cakić

29. 10. 2026. u 17:30

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PEVAČ Adnan Babajić, koji je regionalnoj publici postao poznat nakon pobede u prvoj sezoni muzičkog takmičenja "Operacija trijumf", najavio je odlazak na novo putovanje i moguć povratak na domaće prostore.

ВРЕМЕ ЈЕ ЗА НОВЕ ПРИЧЕ: Аднан Бабајић напушта Америку и враћа се у регион (ФОТО)

Foto: Zoran Kuzmanović Munja

On je na svom Instagram profilu podelio fotografiju zabeleženu tokom leta, uz poruku koja je privukla pažnju njegovih pratilaca:

- Vreme je za nove priče... Tamo gde sve počinje i gde je najlepše... Uskoro se družimo.

S obzirom na to da je uz fotografiju dodao i numeru Al Dina "Sve će ovo jednom proći", mnogi su u ovoj objavi prepoznali nagoveštaj da Babajić nakon dugogodišnjeg života u Sjedinjenim Američkim Državama pakuje kofere i vraća se u region.

Da podsetimo, Adnan se ubrzo nakon pobede u pomenutom rijalitiju preselio u Čikago, gde se posvetio privatnom životu, ali je i dalje nastavio povremeno da nastupa i bavi se muzikom. Da li ova objava najavljuje njegov trajni povratak, rad na novim pesmama ili samo usputnu posetu rodnom kraju, ostaje da vidimo u narednom periodu.

 

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