PONOSNA SAM NA SVE ŠTO SAM STVORILA: Dara Bubamara o sreći, ljubavi, izdajama i novim planovima (FOTO)

FOLK zvezda i članica stručnog žirija muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" Dara Bubamara ne krije da joj je srce puno i da u životnom periodu u kojem se sada nalazi pronalazi razloge za osmeh, mir i zahvalnost.

Foto: Novosti

Posle svega što je tokom godina prošla, kako na privatnom, tako i na poslovnom planu, danas na život gleda drugačije, a sreću koju oseća doživljava kao nagradu za sva odricanja, razočaranja i borbe koje je ostavila iza sebe. Navikla da se sama izbori za ono što želi, pevačica ističe da je ponosna na sve što je stvorila, a posebno na to što je, uprkos teškim trenucima, ostala verna sebi.

Ispunjen ljubavni život, čini se, pozitivno je uticao i na njenu liniju. Dara je uspela da smrša, a osim što vodi računa o ishrani, priznaje da joj zbog brojnih obaveza ponekad ne preostaje mnogo vremena ni za obroke. Ipak, najveću zaslugu pripisuje ljubavi i strasti koje joj trenutno ulepšavaju svakodnevicu.

- Kada ste u tako predivnoj vezi, punoj strasti, kilogrami se smanjuju. Pazim i šta radim, a mnogo sam radila u poslednje vreme i ne stižem da jedem. Smanjila sam obroke, ali planiram da smršam još sedam kilograma - otkrila je Dara za „Večernje novosti“, koja je na ovu temu imala i duhovit savet za pripadnice lepšeg pola.

- Nađite mlađeg momka ili nekoga sa kim imate takvu strast, ljubav i razumevanje (smeh).

Iako danas uživa u lepšim životnim trenucima, pevačica ne zaboravlja ni ljude sa kojima je delila važne periode svoje karijere. Govoreći o saradnji sa reperom Stefanom Đurićem Rastom, istakla je da ga ceni kao umetnika i čoveka, ali i podsetila da su njih dvoje imali posebnu muzičku vezu.

- Predivan je umetnik, talentovan i dobar čovek. Mi smo imali stvarno dobru saradnju, ali moram da priznam da sam ja prva sarađivala sa njim. Mislim da je to tada bilo iz ljubavi. Ovo što je sada radio za druge koleginice, čula bih da je nešto dobro. Sve sam to prva radila.

Dara, međutim, ne krije da u životu pravi jasnu razliku između ljudi koji su joj važni i onih sa kojima su se putevi razišli. Ne opterećuje se tuđim izborima, niti prati šta rade oni koji više nisu deo njene svakodnevice. Kako kaže, svima želi sreću, ali svoju pažnju čuva za one koje voli.

- Ne pratim ljude sa kojima završim u životu. Svima im želim sreću, ali pratim samo ljude koje volim.

Otkrila je i da je čula nove pesme koleginice Svetlane Cece Ražnatović, koje su joj se dopale, posebno balade, mada ne zna kada će biti objavljene.

- Načula sam, jako su dobre balade. Ne znam kada će ih objaviti. Foto: Novosti

A kada se povede razgovor o razočaranjima, izdajama i ljudima koji su je povredili, pevačica pokazuje da je život nije uvek mazio. Iza osmeha i vedrog duha kriju se i iskustva koja nisu bila laka, ali je, kako ističe, naučila da ne ostaje predugo u bolu. Ne zaboravlja nužno ono što se dogodilo, ali ume da preseče, okrene novi list i nastavi dalje.

- Ne, takva sam, svoja. Ko me je povredio, samo ga otkačim, imam amneziju, zaboravim te i više te ne spominjem. Dešava se ljudima da teško podnose loše situacije. Bilo je dosta izdaja prijatelja i prevara u mom životu, to su problemi gde bi ljudi završili na psihijatriji, a ja se isplačem i nastavim dalje.

Upravo ta sposobnost da posle teških trenutaka ponovo pronađe snagu, čini se, prati je i u privatnom životu. Ovih dana najviše pažnje posvećuje sinu Kosti, čije se punoletstvo bliži, pa su pripreme za proslavu već u punom jeku. Od izbora muzike do pozivnica i dekoracije, pevačica želi da sve bude kako je zamislila, jer je za nju ovaj događaj mnogo više od obične proslave.

- Dogovorila sam se sa muzičarima, sada pravimo pozivnice, dekoraciju, ludilo. Dosta razmišljam o celoj organizaciji.

A kada je reč o svadbi i mogućnosti da u budućnosti napravi još jedan veliki korak u ljubavi, Dara ne želi ništa da obećava unapred. Posle svega što je prošla, očigledno joj je važnije da uživa u onome što ima nego da žuri sa odlukama. Budućnost ostavlja otvorenom, verujući da će se stvari dogoditi onda kada za to dođe vreme.

- Videćemo, nek smo živi i zdravi, biće kako Bog kaže. Ovo sve što imam, Bog je video moja odricanja. Sve sam sama stvorila svojim radom i jako sam ponosna na to. Kažem: „Bože, hvala ti, isplatilo se sve što sam bila svoja“.

Ne krije ni da bi volela da se ponovo ostvari u ulozi majke, ali i tu prepušta životu da odluči. Bez velikih obećanja i konačnih odgovora, Dara poručuje da je spremna za sve lepo što joj budućnost može doneti.

- Volela bih da se to desi, ali videćemo – zaključila nam je folk zvezda. Foto: Novosti

Posle svih uspona i padova, Dara danas, čini se, najviše ceni ono što je sama izborila: ljubav, porodicu, karijeru i slobodu da živi po svojim pravilima. A njena poruka ostaje jednostavna, ma koliko život umeo da povredi, važno je pronaći snagu da se ustane, nastavi dalje i dočekaju dani u kojima sve ono što je nekada bolelo konačno dobije drugačiji smisao.

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