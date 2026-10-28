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DA NE ČUJE ZLO: Željko Vasić pred publiku sa trećom pesmom u susret koncertu (FOTO)

Dušan Cakić

28. 10. 2026. u 16:05

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POP pevač Željko Vasić objavio je novu pesmu i spot „Da ne čuje zlo“, treći singl kojim najavljuje solistički koncert zakazan za 7. novembar u Sava centru.

ДА НЕ ЧУЈЕ ЗЛО: Жељко Васић пред публику са трећом песмом у сусрет концерту (ФОТО)

Foto: David Damnjanović

Nakon numera „Cimet i med“ i „Greh i sram“, pevač nastavlja da publici otkriva deo muzičkog repertoara koji prati ovaj važan nastup.

Foto: David Damnjanović

Nova pesma donosi još jednu priču iz Vasićevog muzičkog sveta, a prateći spot dodatno zaokružuje celinu.

Objavljivanjem tri singla uoči koncerta, pevač postepeno podiže atmosferu i uvodi publiku u susret koji ga očekuje na velikoj sceni.

- Želeo sam da publici u susret koncertu predstavim nove pesme i pokažem različite strane svog muzičkog izraza. „Cimet i med“, „Greh i sram“ i sada „Da ne čuje zlo“ čine deo priče koju gradim pred 7. novembar. Radujem se susretu sa publikom i verujem da ćemo zajedno napraviti veče za pamćenje - poručio je Vasić za "Večernje novosti".

 

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