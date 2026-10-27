BAJA MALI KNINDŽA BEZ DLAKE NA JEZIKU: Tompson i ja nismo isti
PEVAČ Baja Mali Knindža izjavio je da nikada u životu ne bi nastupao u Hrvatskoj, čak i da ima samo ljubavne pesme.
Baja Mali Knindža je jasno poručio i da on nikog ne mrzi, već da samo voli svoj narod i svoju zemlju.
– Tompson i ja nismo isti i ne možemo biti. Konobar i pesnik ne mogu da se porede! Na koncertima kod Tompsona su u prvom redu mogli da sede generali Mirko Norac, Ante Gotovina i Mladen Markač. Da su kod mene bili Ratko Mladić, Radovan Karadžić i Slobodan Milošević, uhapsili bi i odveli u Hag i mene i njih – rekao je Baja.
Istakao je da on nikome nije spalio kuću, ali da je njegova rodna kuća u Gubinu spaljena.
– Moja pesma nikome ništa loše ne može da učini! Jesu li one gore od toga što su oni meni srušili i zapalili kuću?! Što sam zbog njih otišao sa svog vekovnog ognjišta? – zaključuje Baja Mali Knindža za Informer.
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