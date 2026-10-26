"SNAGA KOJA SE RAĐA IZ TEŠKOĆA NAJMOĆNIJI JE SIMBOL ŽIVOTA" Mitrović posetio malu Nikolinu i pokazao neverovatne rezultate njenog napretka

NIKOLININA volja za životom, tokom nemilosrdne, ali herojske borbe bila je jača od bolesti, ono što se činilo nemogućim postalo je moguće, zahvaljujući vlasniku i direktoru Pink Media Group, Željku Mitroviću, koji je ovoj devojčici dva puta platio lečenje u Turskoj i obećao da će pronaći način da je u potpunosti izleči.

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Rezultati napretka šestogodišnje Nikoline Militinović iz Čačka su neverovatni, a Željko je ponovo posetio Nikolinu, kako bi nastavio da učestvuje u njenom lečenju i ovaj proces doveo do kraja.

- Posle četiri terapije, čujem da je mnogo bolje - rekao je Mitrović.

Nikolinina majka je rekla da je uspela da stane na noge, čak i da napravi korak. Mitrović je istakao da je zato i došao da vidi dokle se stiglo sa lečenjem, i doneo je još finansijske pomoći za terapije i fizioterapeute, ali i novi kontigent igračaka i garderobe.

Photo: TV PINK Youtube print screen

Dodao je da progres to jako bitno, s obzirom da koliko god da matične ćelije, kako kaže, učine svoje, ističe da je vežbanje jako bitno. Mitrović je istakao da je plaćena i peta terapija.

- Nadamo se da će biti dobro, da će prohodati - istakla je majka Danijela.

Željko je rekao Nikolini da je postala simbol života u Srbiji.

- Ti si najbolja i najplemenitija devojčica u Srbiji. Srećan što sam te našao! - rekao je Željko, a Nikolina je pokazala koliko je napredovala, ali i izjavila da je jako srećna što je Željko došao.

Photo: TV PINK Youtube print screen

- Nikolina je pobila nekoliko dijagnoza i pokazala da mi upravljamo našim ćelijama. Snaga volje je podjednako važna kao i sve terapije, jer mi dajemo signal svakoj ćeliji šta da radi – zaključio je Mitrović.

Od Željkovog i Nikolininog prvog susreta do danas prošlo je svega nekoliko meseci, za to vreme ova hrabra devojčica počela je sve značajnije da hoda, uspostavlja retoričke funkcije, brže misli i sklapa rečenice.

Nikolinina pobeda života, simbol je snage humanosti Željka Mitrovića.

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- Snaga koja se rađa iz teškoća je zapravo nedvosmisleni i najmoćniji simbol života! Koliko je život vredan i koliko ga obično malo cenimo uči nas ova lavovska i potresna bitka ove naše male i predivne Nikoline! Za razliku od mnogih Nikolina svaki dan odnese pobedu nad zlom sudbinom, ili bolje reći, odnese pobedu nad verzijom života koju nije sama birala, njena snaga, želja i borba je do te mere dirljiva da se moramo zapitati, da li je normalno da živote tako lako trošimo na gluposti, mržnju, netrpeljivost i besmislene sukobe! Ljudima je obično važniji glagol “imati” od glagola “biti”, ali ako obrnete stvar, i prednost date glagolu “biti”, nekako podrazumevajuće dođe i glagol ”imati”! - napisao je Mitrović na svojoj objavi na Instagramu.

Nikolinina priča nije samo priča o borbi sa bolešću, već i snažan podsetnik na to koliko su nada, ljubav i humanost važne kada se suočimo sa najtežim životnim izazovima.

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Njen napredak i svaki novi korak predstavljaju pobedu koja prevazilazi sve prepreke, dok Željkova podrška pokazuje koliko jedno veliko srce može da promeni nečiji život. Jer ponekad je za čudo potrebno mnogo više od terapije – potrebni su vera, istrajnost i ljudi koji ne odustaju onda kada je najteže.

Nikolina svojim osmehom i hrabrošću podseća sve nas da su i najmanji koraci ponekad najveće pobede, a njena borba ostaje simbol snage, nade i nepokolebljive volje za životom.



