NAJLEPŠE JE KADA PEVAJU ZAJEDNO SA MNOM: Dragan Kojić Keba u srcu Skadarlije uz pesmu i emocije (FOTO)

FOLK zvezda Dragan Kojić Keba zapevao je večeras, u četvrtak, 22. oktobra, u beogradskoj boemskoj četvrti Skadarliji, gde je svojim hitovima razgalilo publiku i priredio veče ispunjeno muzikom i pesmom.

Foto: Novosti

Ovo je bilo njegovo prvo druženje sa publikom i fanovima u Beogradu nakon velikog koncerta "Sad i ko zna kad", održanog 12. septembra na stadionu "Tašmajdan", kada je pred beogradskom publikom priredio pravi muzički spektakl.

Foto: Novosti

Keba za "Večernje novosti" nije krio zadovoljstvo što je ponovo među svojom publikom, ovog puta u drugačijem, boemskom ambijentu.

- Uvek mi je posebno zadovoljstvo kada sam sa svojom publikom, kada zajedno pevamo pesme koje traju godinama. Posle velikog koncerta na "Tašmajdanu", ovo druženje u Skadarliji došlo je kao prilika da se ponovo sretnemo u drugačijoj, boemskoj atmosferi. Najlepše je kada čujem publiku da peva sa mnom, jer tada znam da su pesme pronašle put do njihovih srca.

Foto: Novosti

Tokom večeri nizali su se njegovi poznati hitovi, među kojima su "Bre, gidi džanam", "Plavo oko plakalo je", "Postao sam drug samoće", "Kukavica", "Ti hodaš sa njom", "Ona to zna", "Sve ću tuge poneti sa sobom", kao i brojne druge pesme koje publika dobro poznaje.

Uz dobro poznate melodije, publika je pevala zajedno sa Draganom do kasno u noć, a susret u srcu boemskog Beograda protekao je u znaku muzike, emocija i neposrednog druženja sa pevačem čije pesme već decenijama pronalaze put do slušalaca.