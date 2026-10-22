Poznati

NAJLEPŠE JE KADA PEVAJU ZAJEDNO SA MNOM: Dragan Kojić Keba u srcu Skadarlije uz pesmu i emocije (FOTO)

Dušan Cakić

22. 10. 2026. u 23:33

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

FOLK zvezda Dragan Kojić Keba zapevao je večeras, u četvrtak, 22. oktobra, u beogradskoj boemskoj četvrti Skadarliji, gde je svojim hitovima razgalilo publiku i priredio veče ispunjeno muzikom i pesmom.

НАЈЛЕПШЕ ЈЕ КАДА ПЕВАЈУ ЗАЈЕДНО СА МНОМ: Драган Којић Кеба у срцу Скадарлије уз песму и емоције (ФОТО)

Foto: Novosti

Ovo je bilo njegovo prvo druženje sa publikom i fanovima u Beogradu nakon velikog koncerta "Sad i ko zna kad", održanog 12. septembra na stadionu "Tašmajdan", kada je pred beogradskom publikom priredio pravi muzički spektakl.

Foto: Novosti

Keba za "Večernje novosti" nije krio zadovoljstvo što je ponovo među svojom publikom, ovog puta u drugačijem, boemskom ambijentu.

- Uvek mi je posebno zadovoljstvo kada sam sa svojom publikom, kada zajedno pevamo pesme koje traju godinama. Posle velikog koncerta na "Tašmajdanu", ovo druženje u Skadarliji došlo je kao prilika da se ponovo sretnemo u drugačijoj, boemskoj atmosferi. Najlepše je kada čujem publiku da peva sa mnom, jer tada znam da su pesme pronašle put do njihovih srca.

Foto: Novosti

Tokom večeri nizali su se njegovi poznati hitovi, među kojima su "Bre, gidi džanam", "Plavo oko plakalo je", "Postao sam drug samoće", "Kukavica", "Ti hodaš sa njom", "Ona to zna", "Sve ću tuge poneti sa sobom", kao i brojne druge pesme koje publika dobro poznaje.

Uz dobro poznate melodije, publika je pevala zajedno sa Draganom do kasno u noć, a susret u srcu boemskog Beograda protekao je u znaku muzike, emocija i neposrednog druženja sa pevačem čije pesme već decenijama pronalaze put do slušalaca.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

TRGOVCI SE NAORUŽAVAJU: Neverovatne scene u Parizu – Strah od novog haosa
Svet

0 0

TRGOVCI SE NAORUŽAVAJU: Neverovatne scene u Parizu – Strah od novog haosa

DOK se francuska prestonica priprema za nove demonstracije najavljene za subotu, među lokalnim trgovcima i ugostiteljima vlada velika zabrinutost: pojedini vlasnici radnji u Parizu nabavljaju oružje za samoodbranu plašeći se novog talasa nasilja, dok se drugi „naoružavaju strpljenjem“, verujući da se incidenti od prošlog vikenda neće ponoviti.

22. 10. 2026. u 20:01

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Penjaroja ponosan na tim posle velike pobede nad Zvezdom: Verovali smo u sebe i zasluženo slavili

Penjaroja ponosan na tim posle velike pobede nad Zvezdom: "Verovali smo u sebe i zasluženo slavili"