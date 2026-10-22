ŠESTORO DECE, JEDNA MAJKA I TEŠKA BORBA: Željko Mitrović pomogao porodici iz Prokuplja, pa dobio posebno priznanje za svoj humanitarni rad!

U SKROMNIM uslovima, ali uz majčinu ljubav i brigu, odrasta šestoro dece iz Prokuplja. Njihova majka Milena sama nosi teret roditeljstva, budući da su se očevi dece povukli iz njihovih života i ne učestvuju u njihovom izdržavanju.

Foto: TV PINK Youtube print screen

U dom porodice Stojković, iz Prokuplja - stigao je direktor i vlasnik Pink Media Group, Željko Mitrović, donoseći poklone, finansijsku pomoć i obećanje da ovo neće biti njihova poslednja podrška. Susret je protekao u toploj i emotivnoj atmosferi. Željko se upoznao sa mališanima, razgovarao sa njihovom majkom i obradovao ih brojnim poklonima, među kojima su bile najpopularnije igračke i garderoba. Posebno iznenađenje za porodicu bila je prva pomoć u iznosu od 500.000 dinara.

Milena je Željku ispričala sa kakvim se izazovima suočava u svakodnevnom životu. Kako je objasnila, očevi dece ne javljaju se, ne interesuju se za mališane i ne finansiraju njihove potrebe. Iako se trudi da im obezbedi sve što im je potrebno, sama se suočava sa velikom odgovornošću. Željko nije krio koliko ga je pogodila priča ove porodice, ističući da je važno da su deca zdrava, ali i da Milena zna da u svojoj borbi nije sama.

- Ovo je samo prva pomoć od pola miliona. Mi ćemo ti još pomoći. Kada sam video sve u onom fajlu koji opisuje tebe i tvoju porodicu, shvatio sam da ćemo dolaziti više puta kod tebe i pomagati ti. Dobićeš i telefone, tako da možeš da pozoveš kad god - poručio je Željko Mileni.

Zanimalo ga je i da li porodica ima problem sa trenutnim smeštajem. Kada je Milena odgovorila da nema, Željko je naglasio da je to važno i da se ostale poteškoće lakše rešavaju kada su svi zdravi.

- To je najvažnije. Samo da su zdravi. Mi ćemo ovde, u Topličkom, Nišavskom i Moravičkom okrugu, u naredna tri, četiri ili pet meseci imati mnoge različite akcije, da pomognemo i da podržimo ljude kojima je pomoć potrebna. Tu smo uvek za tebe i tvoju dečicu - rekao je vlasnik i direktor Pink Media Group.

Pored finansijske podrške, Željko je želeo da mališanima ulepša dan i poklonima izmami osmehe. Zajedno su otvarali pakete, a posebnu pažnju privukao je stoni fudbal, koji je odmah postao povod za šalu i dogovore o budućim utakmicama. Na rastanku, Željko je Mileni poručio da se drži i nastavi da brine o svojoj deci, uz obećanje da će pomoć biti nastavljena.

Ova poseta deo je šire humanitarne akcije tokom koje je pomoć dobilo čak deset porodica u Topličkom, Nišavskom i Moravičkom okrugu. On je tom prilikom istakao snagu i nepokolebljivost samohranih majki i njihove dece, uporedivši ih sa snagom „Gvozdenog puka“.

Tokom boravka u Prokuplju, Željko Mitrović dobio je i zastavu „Gvozdenog puka“ od načelnika Topličkog okruga Zlatana Miljkovića, kao priznanje za posebne zasluge u oblasti humanitarnog rada.

- Ovo je područje junaka, pamtimo svi "Gvozdeni puk" i sve ratove. Ovaj puk je bio nepobediv i ja sam danas poželeo da ti uručim upravo simbol te nepobedivosti za sve ono što radiš na humanitarnom planu i na planu odbrane naše zemlje - rekao je Miljković.

Mitrović je istakao kako je ovo priznanje za njega velika čast.

- Velika mi je čast dobiti zastavu "Gvozdenog puka", simbola i najvećeg ponosa Topličkog okruga. Ona predstavlja ne samo simbol nepobedivosti, već i simbol buduće Srbije, a i nama je veliki uzor. Pre svega u našim humanitarnim pohodima - rekao je Mitrović koji namerava da izdvoji 20 miliona za svoje humanitarne akcije, ali i otvori jos fabrika u svim delovima Srbije.

Ova priča još jednom pokazuje da humanost nema cenu i da jedan iskren gest pažnje može doneti nadu onima kojima je najpotrebnija. Za Milenu Stojković i njeno šestoro dece, ova pomoć nije samo finansijska podrška, već i poruka da nisu zaboravljeni i da u svojoj svakodnevnoj borbi nisu sami. Željko Mitrović je svojim gestom pokazao da solidarnost, razumevanje i spremnost da se pomogne mogu da promene nečiju svakodnevicu, ali i vrate veru u bolje sutra. Jer najveća vrednost humanosti nije samo u onome što pružamo, već u nadi, sigurnosti i osmehu koje ostavljamo iza sebe.