"OŽILJCI OSTAJU ZAUVEK, ALI...": Princ Hari želi da se pomiri sa ocem i bratom

PRINC Hari govorio je o želji da se pomiri sa članovima svoje porodice, ističući da je, uprkos ranijim sukobima i povredama, važno ostaviti prošlost iza sebe.

Foto: Profimedia/ Thomas Krych/ZUMA Press Wire

U intervjuu za magazin GQ poručio je da želi da pomirenje uspe, uz napomenu da neke rane ostaju zauvek.

- Neki ljudi ne žele da uspe. Ja želim da uspe - rekao je Hari.

Govoreći o porodičnim odnosima, vojvoda od Saseksa istakao je da smatra da je pomirenje posebno važno u trenutku kada se svet suočava sa brojnim krizama.

- Uz sve ostalo što se dešava u svetu, najvažnije je pomiriti se, to je ključna stvar - poručio je on.

Hari je dodao da ljudi ne mogu u potpunosti da izbrišu bolna iskustva iz prošlosti, ali da mogu da promene način na koji ih doživljavaju i da pokušaju da nastave dalje.

Prince Harry says he wants to reconcile with family https://t.co/V4PIUhxOCD https://t.co/V4PIUhxOCD — Reuters (@Reuters) October 20, 2026

- Ožiljci ostaju zauvek. Ali važno je kako gledate na stvari koje su se dogodile, kako razmišljate o njima i kako puštate prošlost. To je nešto što bih svakome preporučio - rekao je princ.

On je priznao da je teško zaboraviti događaje koji i dalje utiču na svakodnevni život, ali smatra da porodični sukobi ne bi trebalo da budu dodatni izvor problema.

- Ako postoje određene stvari iz prošlosti koje vas i dalje svakodnevno pogađaju, teže ih je zaboraviti. Ali, za mene, ima dovoljno drame u svetu i dovoljno drame u životima ljudi da se problemi sa porodicom nastave - naveo je Hari.

Nakon objavljivanja intervjua, portparol vojvode i vojvotkinje od Saseksa naglasio je da njegove reči nisu bile usmerene protiv princa Vilijama niti bilo kog drugog člana kraljevske porodice.

- Komentar apsolutno nije bio zamišljen kao napad na njegovog brata ili bilo kog drugog člana porodice. Izjava je data u opštem kontekstu i ni na koji način nije bila usmerena na njegovu porodicu - naveo je portparol.

BREAKING: Prince Harry has said he wants to reconcile with his family. In a newly released interview with GQ magazine, he says he is 'grieving' his relationship with his father, the King, and brother, but suggested some people 'don't want it to work out.' https://t.co/oSbT6upv7m — Sky News (@SkyNews) October 20, 2026

Odnosi princa Harija sa britanskom kraljevskom porodicom pogoršali su se nakon što su on i njegova supruga Megan Markl u januaru 2020. godine objavili da se povlače sa dužnosti viših članova kraljevske porodice i da će vreme provoditi između Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država.

Dodatne tenzije izazvao je intervju koji su Hari i Megan u martu 2021. godine dali Opri Vinfri. Tom prilikom izneli su tvrdnje da je neimenovani član kraljevske porodice izrazio zabrinutost zbog boje kože njihovog nerođenog sina.

Foto: Profimedia/ SplashNews.com, Splash

Hari je kasnije u dokumentarnoj seriji na Netfliksu govorio o onome što je opisao kao „ogroman nivo nesvesne pristrasnosti“ unutar kraljevske porodice.

Njegove najnovije izjave ponovo su otvorile pitanje mogućeg pomirenja, iako u intervjuu nije precizirao da li je došlo do konkretnog napretka u odnosima sa ocem, kraljem Čarlsom ili bratom, princom Vilijamom.

(Telegraf.rs)