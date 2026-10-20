"OŽILJCI OSTAJU ZAUVEK, ALI...": Princ Hari želi da se pomiri sa ocem i bratom
PRINC Hari govorio je o želji da se pomiri sa članovima svoje porodice, ističući da je, uprkos ranijim sukobima i povredama, važno ostaviti prošlost iza sebe.
U intervjuu za magazin GQ poručio je da želi da pomirenje uspe, uz napomenu da neke rane ostaju zauvek.
- Neki ljudi ne žele da uspe. Ja želim da uspe - rekao je Hari.
Govoreći o porodičnim odnosima, vojvoda od Saseksa istakao je da smatra da je pomirenje posebno važno u trenutku kada se svet suočava sa brojnim krizama.
- Uz sve ostalo što se dešava u svetu, najvažnije je pomiriti se, to je ključna stvar - poručio je on.
Hari je dodao da ljudi ne mogu u potpunosti da izbrišu bolna iskustva iz prošlosti, ali da mogu da promene način na koji ih doživljavaju i da pokušaju da nastave dalje.
- Ožiljci ostaju zauvek. Ali važno je kako gledate na stvari koje su se dogodile, kako razmišljate o njima i kako puštate prošlost. To je nešto što bih svakome preporučio - rekao je princ.
On je priznao da je teško zaboraviti događaje koji i dalje utiču na svakodnevni život, ali smatra da porodični sukobi ne bi trebalo da budu dodatni izvor problema.
- Ako postoje određene stvari iz prošlosti koje vas i dalje svakodnevno pogađaju, teže ih je zaboraviti. Ali, za mene, ima dovoljno drame u svetu i dovoljno drame u životima ljudi da se problemi sa porodicom nastave - naveo je Hari.
Nakon objavljivanja intervjua, portparol vojvode i vojvotkinje od Saseksa naglasio je da njegove reči nisu bile usmerene protiv princa Vilijama niti bilo kog drugog člana kraljevske porodice.
- Komentar apsolutno nije bio zamišljen kao napad na njegovog brata ili bilo kog drugog člana porodice. Izjava je data u opštem kontekstu i ni na koji način nije bila usmerena na njegovu porodicu - naveo je portparol.
Odnosi princa Harija sa britanskom kraljevskom porodicom pogoršali su se nakon što su on i njegova supruga Megan Markl u januaru 2020. godine objavili da se povlače sa dužnosti viših članova kraljevske porodice i da će vreme provoditi između Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država.
Dodatne tenzije izazvao je intervju koji su Hari i Megan u martu 2021. godine dali Opri Vinfri. Tom prilikom izneli su tvrdnje da je neimenovani član kraljevske porodice izrazio zabrinutost zbog boje kože njihovog nerođenog sina.
Hari je kasnije u dokumentarnoj seriji na Netfliksu govorio o onome što je opisao kao „ogroman nivo nesvesne pristrasnosti“ unutar kraljevske porodice.
Njegove najnovije izjave ponovo su otvorile pitanje mogućeg pomirenja, iako u intervjuu nije precizirao da li je došlo do konkretnog napretka u odnosima sa ocem, kraljem Čarlsom ili bratom, princom Vilijamom.
(Telegraf.rs)
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