PLANIRAM I DOKUMENTARNI FILM: Halid Muslimović obeležava 45 godina karijere i nastavlja da ispisuje svoju životnu priču (FOTO)

FOLK zvezda Halid Muslimović ponovo će se 12. novembra sresti sa beogradskom publikom u Plavoj dvorani Sava centra, na koncertu "Mene je učilo vrijeme - ponovo zajedno".

Foto: ATA Images/A. A.

Nastup je zakazan tačno godinu dana posle prošlogodišnjeg koncerta na istom mestu, a biće i prilika da pevač obeleži 45 godina muzičke karijere.

Ipak, pored pesama koje su obeležile njegov profesionalni put, Muslimović priprema i novo poglavlje svoje životne ispovesti. Posle prve knjige „Plavi čuperak - Mene je učilo vrijeme - Moj put No 1“, u pripremi je i drugi deo autobiografije „Plavi čuperak - Mene je učilo vrijeme - Moj put No 2“, u kojem nastavlja da beleži uspomene iz privatnog života i karijere.

- Mnogo sam tu truda i vremena potrošio jer je teško to napraviti, jer sam imao turbulentan put, ali pokušao sam sve to da upišem i popišem. Prva je trajala dugo, a druga kraće, ali je druga još jača - rekao je Halid u razgovoru za "Večernje novosti".

Pevač je otkrio da prvobitna zamisao nije bila da svoju životnu priču predstavi u više knjiga, ali se plan promenio kada je okupio tim profesionalaca.

- Bio je plan da uradim samo jednu knjigu, kad sam okupio ekipu profesionalaca, opredelili smo se za trilogiju. Sada planiramo da radimo dokumentarni film na osnovu knjiga.

Drugi deo autobiografije donosi osvrt na godine provedene na estradi, velike uspehe, ali i prepreke sa kojima se susretao tokom karijere. U njegovim sećanjima važno mesto zauzima i zlatno doba narodne muzike u nekadašnjoj Jugoslaviji, kao i iskustva koja su ga oblikovala i kao čoveka i kao izvođača. Foto: ATA Images/A. A.

Treća knjiga očekuje se na proleće, nakon čega bi autobiografska trilogija trebalo da dobije i filmsku verziju. Prema najavama pevača, film će biti zasnovan na knjigama i obuhvatiće njegov životni i muzički put.

- Želim da kroz ove knjige ostavim zapis o svom životu, o svemu što sam prošao i doživeo tokom karijere. Mnogo toga stalo je u moje pesme, ali postoje i priče koje zaslužuju da budu ispričane. Voleo bih da čitaoci kroz ove stranice upoznaju i onu stranu mog života koju nisu imali priliku da vide.

U međuvremenu, Muslimović je objavio i dve nove pesme, „Nemam tebe, nemam sna“ i „Dobra stara vremena“, kojima je obogatio svoj muzički repertoar novim numerama. Dok jedan naslov priziva emocije i nemir zbog ljubavi, drugi budi asocijacije na uspomene i vreme koje je ostalo iza nas.

- Svaka pesma nosi svoju priču i emociju. Drago mi je što publici predstavljam nove numere, a istovremeno pripremam i knjige u kojima ću zabeležiti sve ono što je obeležilo moj život i karijeru. Foto: ATA Images/A. A.

Pevač se priprema i za koncert u Sava centru, na kojem će publiku podsetiti na pesme koje su obeležile različite periode njegove karijere. Među njima su „Mene je učilo vrijeme“, „Znam za sve sam kriv“, „Učini bar jedan pogrešan korak“, „O, jarane, jarane", „Slušaj majko moju pesmu“ i druge.

- Koncert je prilika da se ponovo sretnem sa publikom koja me prati sve ove godine. Četrdeset pet godina karijere nosi mnogo uspomena, pesama i emocija, a najlepše je kada sve to mogu da podelim sa ljudima koji su uz mene od početka - poručio nam je pevač.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć