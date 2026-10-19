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STING STIŽE U BEOGRAD! Legendarni muzičar nastupa 2. juna 2027. godine na Belgrade River Festu

В. Н.

19. 10. 2026. u 11:57

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Trenutak koji smo svi čekali!

СТИНГ СТИЖЕ У БЕОГРАД! Легендарни музичар наступа 2. јуна 2027. године на Belgrade River Festu

Foto: Printskrin Instagram/belgraderiverfest

Legendarni STING nastupiće 2. juna 2027. godine na šestom izdanju Belgrade River Festa, u okviru svoje svetske turneje "STING 3.0"!

Zabeležite datum u kalendaru i spremite se za veče prepuno vrhunske muzike i neverovatne energije uz jednu od najvećih rok legendi svih vremena!

Zajedno pevamo bezvremenske hitove koji su obeležili generacije: "Every Breath You Take", "Roxanne", "Englishman in New York", "Fields of Gold", "Shape of My Heart", "Desert Rose" i mnoge druge!

 ULAZNICE U PRODAJI!

Članovi Stingovog fan kluba imaju prvi pristup ulaznicama od utorka, 20. oktobra, u 10 časova, putem sajta sting.com.

Redovna prodaja počinje u petak, 23. oktobra, u 10 časova! Ulaznice potražite na www.tickets.rs i na svim prodajnim mestima Ticket Vision.

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