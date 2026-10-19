STING STIŽE U BEOGRAD! Legendarni muzičar nastupa 2. juna 2027. godine na Belgrade River Festu
Trenutak koji smo svi čekali!
Legendarni STING nastupiće 2. juna 2027. godine na šestom izdanju Belgrade River Festa, u okviru svoje svetske turneje "STING 3.0"!
Zabeležite datum u kalendaru i spremite se za veče prepuno vrhunske muzike i neverovatne energije uz jednu od najvećih rok legendi svih vremena!
Zajedno pevamo bezvremenske hitove koji su obeležili generacije: "Every Breath You Take", "Roxanne", "Englishman in New York", "Fields of Gold", "Shape of My Heart", "Desert Rose" i mnoge druge!
ULAZNICE U PRODAJI!
Članovi Stingovog fan kluba imaju prvi pristup ulaznicama od utorka, 20. oktobra, u 10 časova, putem sajta sting.com.
Redovna prodaja počinje u petak, 23. oktobra, u 10 časova! Ulaznice potražite na www.tickets.rs i na svim prodajnim mestima Ticket Vision.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)