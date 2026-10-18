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ZAGREVANJE PRED SOLISTIČKI KONCERT: "Chegi" bend napravio dar-mar u Beogradu (FOTO)

Dušan Cakić

18. 10. 2026. u 18:20

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JEDAN od najboljih bendova u Srbiji i regionu "Chegi" sinoć je napravio spektakularno veče u jednom beogradskom restoranu, a ovo će biti njegov poslednji nastup pred beogradskom publikom jer ih 10. decembra očekuje prvo solistički koncert u MTS. dvorani.

ЗАГРЕВАЊЕ ПРЕД СОЛИСТИЧКИ КОНЦЕРТ: Chegi бенд направио дар-мар у Београду (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Nakon izlaska na binu polularnog orkestra, posetioci su već bili na nogama i padali u trans zbog specifičnog izvođenja muzičkog repertoara, koji je izuzetno bogat i sačinjen gotovo od svih žanrova uključujući i stranu muziku.

- Ovo veče je jedinstveno jer je naše poslednje druženje sa Beograđanima do koncerta. U MTS dvorani biće malo drugačije nego sada jer je i prostor drugačiji. Spektakularno muzičko veče biće posvećeno najlepšim pesama sa prostora bivše Jugoslavije. To su pesme koje vole naši roditelji i njih su preneli na našu generaciju, a zavolele su ih i nove mlade generacije koje su takođe ljubitelji našeg rada - izjavio je za "Večernje novosti" frontmen grupe i pevač Stefan Čeganjac.

Foto: Privatna arhiva

Ceo prihod od koncerta u MTS dvorani biće udvostručen i doniran u humanitarne svrhe, te je zamišljen kao pravo audio-vizuelno putovanje kroz vreme, od bezvremenskih hitova sa prostora Ex-Yu do autorskih pesama, među kojima je poslednja izdata pod nazivom "Doli".

Na bini poznate dvorane nastupiće čak 20 vrhunskih i školovanih muzičara, pa samim tim publiku očekuju posebna energija i produkcija koja će koncert pretvoriti u pravi spektakl.

 

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