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NEKA JOJ PUTEVI BUDU POSUTI ZVEZDANOM PRAŠINOM: Edita Aradinović krstila ćerku Zoju i proslavila važan porodični dan (FOTO)

Dušan Cakić

18. 10. 2026. u 17:20

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MUZIČKA zvezda Edita Aradinović krstila je danas, u nedelju, 18. oktobra, svoju ćerku Zoju, a ovaj važan dan obeležila je u krugu porodice i najbližih prijatelja.

НЕКА ЈОЈ ПУТЕВИ БУДУ ПОСУТИ ЗВЕЗДАНОМ ПРАШИНОМ: Едита Арадиновић крстила ћерку Зоју и прославила важан породични дан (ФОТО)

Foto: Nemanja Janković

Za pevačicu je to bio poseban, emotivan trenutak, ispunjen ljubavlju i radošću zbog njene naslednice, kojoj je poželela da kroz život korača srećno, okružena pažnjom i dobrotom.

Foto: Nemanja Janković

Svečanosti su prisustvovali Editina majka Florija, članovi porodice i bliski prijatelji, među kojima i pevačica Tamara Milutinović. Posebno dirljivu poruku maloj Zoji uputila je Tamarina ćerka Emili, poželevši joj da je kroz život prati Božja zaštita.

- Drugarice, neka te Gospod čuva u svom zagrljaju. A putevi da ti uvek budu posuti zvezdanom prašinom. Emili sa mamom – glasila je čestitka.

Foto: Privatna arhiva

Edita je za ovu priliku odabrala belo odelo, dok je mala Zoja mirno spavala u maminom naručju. U tom prizoru ogledala se sva nežnost majčinstva, a pevačica je povodom ovog važnog dana istakla koliko joj znači da njena devojčica odrasta srećna i voljena.

- Krštenje moje Zoje bio je poseban i emotivan dan za mene, ispunjen ljubavlju, radošću i najlepšim osećanjima. Najvažnije mi je da ona odrasta zdrava, srećna i voljena, okružena ljudima koji joj žele sve najlepše. Želim joj da je kroz život prati Božja zaštita, da joj putevi budu posuti zvezdanom prašinom i da uvek ima razloga za osmeh. Vole je mama i tata najviše na svetu i više od toga – rekla je Edita za „Večernje novosti“.

Foto: Nemanja Janković

Zoju je Edita dobila u vezi sa Nenadom Stevićem, sa kojim se rastala tokom trudnoće. Ipak, u središtu ovog porodičnog dana bila je njihova ćerka i ljubav koju joj roditelji pružaju. Krštenje male Zoje tako je postalo dragocena uspomena za Editu i njene najbliže, uz želju da devojčica odrasta okružena toplinom, pažnjom i srećom.

 

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