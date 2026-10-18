NEKA JOJ PUTEVI BUDU POSUTI ZVEZDANOM PRAŠINOM: Edita Aradinović krstila ćerku Zoju i proslavila važan porodični dan (FOTO)
MUZIČKA zvezda Edita Aradinović krstila je danas, u nedelju, 18. oktobra, svoju ćerku Zoju, a ovaj važan dan obeležila je u krugu porodice i najbližih prijatelja.
Za pevačicu je to bio poseban, emotivan trenutak, ispunjen ljubavlju i radošću zbog njene naslednice, kojoj je poželela da kroz život korača srećno, okružena pažnjom i dobrotom.
Svečanosti su prisustvovali Editina majka Florija, članovi porodice i bliski prijatelji, među kojima i pevačica Tamara Milutinović. Posebno dirljivu poruku maloj Zoji uputila je Tamarina ćerka Emili, poželevši joj da je kroz život prati Božja zaštita.
- Drugarice, neka te Gospod čuva u svom zagrljaju. A putevi da ti uvek budu posuti zvezdanom prašinom. Emili sa mamom – glasila je čestitka.
Edita je za ovu priliku odabrala belo odelo, dok je mala Zoja mirno spavala u maminom naručju. U tom prizoru ogledala se sva nežnost majčinstva, a pevačica je povodom ovog važnog dana istakla koliko joj znači da njena devojčica odrasta srećna i voljena.
- Krštenje moje Zoje bio je poseban i emotivan dan za mene, ispunjen ljubavlju, radošću i najlepšim osećanjima. Najvažnije mi je da ona odrasta zdrava, srećna i voljena, okružena ljudima koji joj žele sve najlepše. Želim joj da je kroz život prati Božja zaštita, da joj putevi budu posuti zvezdanom prašinom i da uvek ima razloga za osmeh. Vole je mama i tata najviše na svetu i više od toga – rekla je Edita za „Večernje novosti“.
Zoju je Edita dobila u vezi sa Nenadom Stevićem, sa kojim se rastala tokom trudnoće. Ipak, u središtu ovog porodičnog dana bila je njihova ćerka i ljubav koju joj roditelji pružaju. Krštenje male Zoje tako je postalo dragocena uspomena za Editu i njene najbliže, uz želju da devojčica odrasta okružena toplinom, pažnjom i srećom.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
PUBLIKA ME JE DIVNO DOČEKALA: Viki Miljković prvi put zapevala u Babušnici (FOTO)
18. 10. 2026. u 16:40
MILANČE RADOSAVLjEVIĆ ZA "NOVOSTI": Ljubav publike važnija mi je od nagrada (FOTO)
18. 10. 2026. u 12:05
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
149 MRTVIH U TEROTISTIČKOM NAPADU U MOSKVI: FSB objavio neprikazane snimke krvave egzekucije u prestonici iz 2024. (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
RUSKA Federalna služba bezbednosti (FSB) objavila je snimke nadzornih kamera iz koncertne dvorane Krokus siti hol (Crocus City Hall), u kojoj je u martu 2024. izveden jedan od najsmrtonosnijih terorističkih napada u novijoj ruskoj istoriji.
15. 10. 2026. u 17:37 >> 17:45
Komentari (0)