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PUBLIKA ME JE DIVNO DOČEKALA: Viki Miljković prvi put zapevala u Babušnici (FOTO)

Dušan Cakić

18. 10. 2026. u 16:40

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FOLK zvezda Violeta Viki Miljković održala je sinoć, u subotu 17. oktobra koncert na trgu u Babušnici, gde je publika iz različitih krajeva pevala sa njom uglas.

ПУБЛИКА МЕ ЈЕ ДИВНО ДОЧЕКАЛА: Вики Миљковић први пут запевала у Бабушници (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Posebno iznenađenje bio je nastup Nermina Handžića, pobednika „Zvezda Granda“, kome je Viki bila mentorka u takmičenju.

- Drago mi je što sam konačno imala priliku da pevam u Babušnici. Iako sam mnogo puta dolazila u ovaj kraj, ovo je bio moj prvi nastup ovde. Publika me je dočekala divno i zajedno smo uživali u pesmi – rekla je Viki za „Novosti“ posle koncerta.

Foto: Privatna arhiva

Violeta uveliko radi i na novim pesmama sa suprugom Draganom Taškovićem Tašketom, koje će uskoro predstaviti publici.

 

BONUS VIDEO:

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