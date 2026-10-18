PUBLIKA ME JE DIVNO DOČEKALA: Viki Miljković prvi put zapevala u Babušnici (FOTO)

FOLK zvezda Violeta Viki Miljković održala je sinoć, u subotu 17. oktobra koncert na trgu u Babušnici, gde je publika iz različitih krajeva pevala sa njom uglas.

Foto: Privatna arhiva

Posebno iznenađenje bio je nastup Nermina Handžića, pobednika „Zvezda Granda“, kome je Viki bila mentorka u takmičenju.

- Drago mi je što sam konačno imala priliku da pevam u Babušnici. Iako sam mnogo puta dolazila u ovaj kraj, ovo je bio moj prvi nastup ovde. Publika me je dočekala divno i zajedno smo uživali u pesmi – rekla je Viki za „Novosti“ posle koncerta. Foto: Privatna arhiva

Violeta uveliko radi i na novim pesmama sa suprugom Draganom Taškovićem Tašketom, koje će uskoro predstaviti publici.

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