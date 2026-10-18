NOVO MUZIČKO-VIZUELNO IZDANJE POVODOM SVETSKOG DANA MUZIČKIH ALBUMA: Milica Pavlović spojila najveće hitove u filmsku priču (FOTO)

MUZIČKA zvezda Milica Pavlović predstavila je povodom Svetskog dana muzičkih albuma novi muzičko-vizuelni projekat "DJ apartment set" u kojem je spojila svoje najveće hitove, živu svirku, elektronsku muziku i di-džej set.

Foto: Nikola Radišić

Dvanaestominutni spot donosi drugačiji pogled na njene pesme, uz osmišljenu scenografiju, koreografiju i filmske kadrove.

Pevačica je još pre osam godina prepoznala mogućnosti ovakvog formata, kada je snimila nastup za studijski album „Zauvek“. Taj spot danas se približava brojci od 20 miliona pregleda, a ideja koja je tada bila novina na domaćoj sceni ubrzo je dobila sledbenike. Foto: Nikola Radišić

Na novom projektu radila je sa svojim timom, na čelu sa umetničkim direktorom Jasminom Đenčićem. U snimanju je učestvovalo više od 50 ljudi, a studio u centru Beograda bio je zakupljen dva dana. Za koreografiju je bila zadužena Helen Janušević iz Zagreba, koja je okupila plesačice iz Srbije i Hrvatske.

– Želela sam da svoje pesme predstavim na drugačiji način i da ih povežem u jednu celinu, u kojoj se spajaju muzika, pokret i filmska priča. Važno mi je da svaki projekat ima svoj identitet i da publici ponudim nešto novo, a da pritom ostanem verna pesmama koje su obeležile moju karijeru. Na ovome je radio veliki tim ljudi i drago mi je što smo zajedno uspeli da zamisao pretvorimo u delo - rekla je Milica za "Večenje novosti". Foto: Nikola Radišić

Muzička priča počinje pesmom „Mogla sam“, koja je deset godina posle objavljivanja ponovo privukla pažnju publike na TikToku. Uz nju je snimljeno gotovo pola miliona video-zapisa, a u nastavku slede pesme sa aktuelnog albuma „Caka“, kao i hitovi „Boginja“ i „Kidaš me“. Foto: Nikola Radišić

U projektu se pojavljuje i Sajsi Em-Si, jedna od najpoznatijih ženskih reperki na domaćoj sceni, ali ovoga puta ne za mikrofonom, već u glumačkoj ulozi. Njeno učešće ima i posebnu emotivnu stranu, budući da su je sa Milicom povezivali bliskost i prijateljstvo sa Ljiljanom Jorgovanović, koju su obe doživljavale kao člana porodice.

Posebno upečatljiva scena odigrava se uz pesmu „Ej, ti moja“, kada Milica i Sajsi u toaletu teše drag izvođačicu Aleksis zbog nesrećne ljubavi. Ovaj deo donosi i poruku da niko ne bi trebalo da bude odbačen ili osuđivan zbog toga ko je i koga voli. Foto: Nikola Radišić

Deo projekta postao je i jedan Miličin obožavalac, koji je specijalno zbog snimanja doputovao iz Slovenije. Pevačica mu je pružila priliku da učestvuje u njenom novom video-ostvarenju, a njeni fanovi, koji sebe nazivaju "Dominiatorima", i ranije su imali priliku da budu deo posebnih druženja sa njom.

Od debitantskog albuma „Govor tela“, objavljenog 2014. godine, Milica je objavila pet albuma i jedan mini-album. Pored pesama, njenu karijeru obeležili su i pažljivo osmišljeni vizuelni projekti, a novim ostvarenjem ponovo je svoje hitove povezala u jednu muzičku i filmsku celinu.

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