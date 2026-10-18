NOVO MUZIČKO-VIZUELNO IZDANJE POVODOM SVETSKOG DANA MUZIČKIH ALBUMA: Milica Pavlović spojila najveće hitove u filmsku priču (FOTO)
MUZIČKA zvezda Milica Pavlović predstavila je povodom Svetskog dana muzičkih albuma novi muzičko-vizuelni projekat "DJ apartment set" u kojem je spojila svoje najveće hitove, živu svirku, elektronsku muziku i di-džej set.
Dvanaestominutni spot donosi drugačiji pogled na njene pesme, uz osmišljenu scenografiju, koreografiju i filmske kadrove.
Pevačica je još pre osam godina prepoznala mogućnosti ovakvog formata, kada je snimila nastup za studijski album „Zauvek“. Taj spot danas se približava brojci od 20 miliona pregleda, a ideja koja je tada bila novina na domaćoj sceni ubrzo je dobila sledbenike.
Na novom projektu radila je sa svojim timom, na čelu sa umetničkim direktorom Jasminom Đenčićem. U snimanju je učestvovalo više od 50 ljudi, a studio u centru Beograda bio je zakupljen dva dana. Za koreografiju je bila zadužena Helen Janušević iz Zagreba, koja je okupila plesačice iz Srbije i Hrvatske.
– Želela sam da svoje pesme predstavim na drugačiji način i da ih povežem u jednu celinu, u kojoj se spajaju muzika, pokret i filmska priča. Važno mi je da svaki projekat ima svoj identitet i da publici ponudim nešto novo, a da pritom ostanem verna pesmama koje su obeležile moju karijeru. Na ovome je radio veliki tim ljudi i drago mi je što smo zajedno uspeli da zamisao pretvorimo u delo - rekla je Milica za "Večenje novosti".
Muzička priča počinje pesmom „Mogla sam“, koja je deset godina posle objavljivanja ponovo privukla pažnju publike na TikToku. Uz nju je snimljeno gotovo pola miliona video-zapisa, a u nastavku slede pesme sa aktuelnog albuma „Caka“, kao i hitovi „Boginja“ i „Kidaš me“.
U projektu se pojavljuje i Sajsi Em-Si, jedna od najpoznatijih ženskih reperki na domaćoj sceni, ali ovoga puta ne za mikrofonom, već u glumačkoj ulozi. Njeno učešće ima i posebnu emotivnu stranu, budući da su je sa Milicom povezivali bliskost i prijateljstvo sa Ljiljanom Jorgovanović, koju su obe doživljavale kao člana porodice.
Posebno upečatljiva scena odigrava se uz pesmu „Ej, ti moja“, kada Milica i Sajsi u toaletu teše drag izvođačicu Aleksis zbog nesrećne ljubavi. Ovaj deo donosi i poruku da niko ne bi trebalo da bude odbačen ili osuđivan zbog toga ko je i koga voli.
Deo projekta postao je i jedan Miličin obožavalac, koji je specijalno zbog snimanja doputovao iz Slovenije. Pevačica mu je pružila priliku da učestvuje u njenom novom video-ostvarenju, a njeni fanovi, koji sebe nazivaju "Dominiatorima", i ranije su imali priliku da budu deo posebnih druženja sa njom.
Od debitantskog albuma „Govor tela“, objavljenog 2014. godine, Milica je objavila pet albuma i jedan mini-album. Pored pesama, njenu karijeru obeležili su i pažljivo osmišljeni vizuelni projekti, a novim ostvarenjem ponovo je svoje hitove povezala u jednu muzičku i filmsku celinu.
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