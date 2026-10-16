ŽIVELA JE I ŠKOLOVALA SE U BUGARSKOJ: Našu pevačicu nazivaju srpskom Pamelom Anderson (FOTO)
POSLE više godina rada i nastupanja po regionu, pevačica Marina Tošić odlučila je da se vrati u Srbiju i započne saradnju sa najboljim kompozitorima i tekstopiscima.
Zbog njenog fizičkog izgleda mnogi porede sa slavnom holivudskom zvezdom Pamelom Andersom, a mlada pop pevačica se, iako je imala talenta za glumu, posvetla muzičkoj karijeri.
Iako se već duže vremena profesionalno bavi muzikom, kako u Bugarskoj gde je živela od detinjstva i školovala se, tako i u drugim zemljama regiona, Marina Tošić je tek sada odlučila da karijeru nastavi i u Srbiji.
- Od onih sam koja je prvo radila i počela od nule karijeru preko, pa tek onda u svojoj rodnoj zemlji - rekla je kroz osmeh Marina za "Novosti" i dodala:
- Ništa ne prepuštam slučaju, pa sam angažovala najbolji tim saradnika, kako u Srbiji tako i u regionu. Odlučila sam da me publika u mojoj zemlji prvo upozna kroz tri kavera koja će uskoro ugledati svetlost dana, a mislim da će mnogi biti iznenađeni odabirom pesama. Takođe uveliko snimam i nove pesme koje će zapravo opisati u potpunosti mene kao ličnost, moj sebzibilitet i karakter, ali i ono najvažnije, energiju.
Marina često na svojim nastupima peva i na grčkom jeziku, pa je jedan od njenih poslednjih objava na jutjub kanalu i kompilacija kavera najlepših grčkih pesama koje i lično voli.
Inače, 2025. godine objavila je pesmu "Marina" za inostrano tržište koja je prošla veoma zapaženo, a koju je za nju radio Gazda Paja i koja je u potpuno modernom ruhu.
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