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CRVENA HALJINA JOJ DOŠLA GLAVE: Drama na Saboru narodne muzike, pevačica se prosula po stepenicama pred sam izlazak na scenu (FOTO)

Dušan Cakić

16. 10. 2026. u 17:20

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PEVAČICA Ivona Damjanović oduševila je sve haljinom u kojoj je nastupila na Saboru narodne muzike, međutim malo ko može da nasluti kakav je peh doživela pred sam izlazak na scenu.

ЦРВЕНА ХАЉИНА ЈОЈ ДОШЛА ГЛАВЕ: Драма на Сабору народне музике, певачица се просула по степеницама пред сам излазак на сцену (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Naime, Ivona se za ovu priliku skockala u dugačku, brutalnu crvenu haljinu sa šlepom.

Međutim, upravo ta kreacija zamalo ju je koštala nastupa. Dok je žurila ka bini, pevačica je zapela za sopstvenu haljinu i u sekundi samo pala na stepenice.

Foto: Privatna arhiva

U hodniku je nastao muk, a plavuša iz organizacije odmah je pritrčala da joj pomogne da ustane i izvuče se iz gomile crvenog materijala. Ipak, iako je pad izgledao poprilično neprijatno, Ivona je stisnula zube, uhvatila vazduh i sa osmehom nastavila dalje.

Već sledećeg minuta zakoračila je na scenu i oduševila publiju, dok niko nije ni slutio kakav se karambol odigrao samo nekoliko sekundi ranije iza rešetaka gardarobe.

 

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