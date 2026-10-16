NAJLEPŠI DEO KONCERTA JE KADA VIŠE NE ČUJEM SEBE: Bojan "Leksington" bend najavio spektakl za kraj godine (FOTO)

"LEKSINGTON" bend 2026. godinu će završiti tamo gde su ispisali neke od najvažnijih stranica svoje karijere.

Foto: Live production

Pevač i frontmen Bojan Vasković i njegov bend zakazali su veliki novogodišnji koncert za 30. decembar u Plavoj dvorani Sava centra, a ovo će biti njihov deseti koncert na čuvenoj beogradskoj sceni.

Posle devet koncerata u Plavoj dvorani, povratak pred beogradsku publiku pred sam kraj godine za Bojana ima posebnu simboliku.

- Postoje koncerti koji su deo turneje i postoje večeri koje ostanu zauvek vezane za bend. Sava centar je za nas odavno ovo drugo. Kada smo shvatili da će ovo biti deseti koncert, bilo nam je jasno da ne možemo da napravimo još samo jedan nastup. Želimo da 30. decembar bude veče koje će i publika i mi pamtiti - kaže Bojan za "Večernje novosti".

Publiku očekuju pesme koje su obeležile više od dve decenije "Leksingtona", među kojima su „Dobro da nije veće zlo“, „Donesi“, „Potraži me“, „Pijane usne“, „Dugujem ti sebe“, „Kako je, tako je“ i „Bosanka“.

Iako iza sebe imaju velike hale i hiljade nastupa, Bojan priznaje da postoji trenutak koji ga i dalje svaki put pogodi.

- Najlepše mi je kada krenu prvi taktovi neke pesme, ja spustim mikrofon i više ne čujem sebe. Čujem nekoliko hiljada ljudi kako pevaju. Tada shvatiš da pesma odavno više nije tvoja. Postala je deo nečijih ljubavi, raskida, venčanja, putovanja, nekih najvažnijih trenutaka u životu. To ne može da se isplanira i to je najveća nagrada koju izvođač može da dobije.

Upravo zato će repertoar 30. decembra biti zamišljen kao svojevrsno putovanje kroz karijeru benda.

- Ne želimo koncert na kojem će publika dva sata samo gledati binu. Hoćemo da pevamo zajedno od prve do poslednje pesme. Biće emocije, biće energije, ali biće i nekoliko trenutaka koje za sada želimo da sačuvamo kao iznenađenje. Foto: Live production

Broj deset, priznaje Vasković, zvuči nestvarno čak i članovima benda.

- Da nam je neko na početku rekao da ćemo deset puta izaći na binu Sava centra, verovatno bismo mislili da preteruje. Mi smo počeli kao momci kojima je najveća želja bila da sviraju i imaju svoje pesme. Sve ovo što se kasnije dogodilo napravila je publika.

Bojan smatra da upravo odnos sa publikom objašnjava dugovečnost "Leksingtona".

- Nikada nismo pokušavali da budemo nešto što nismo. Menjala se muzika, trendovi, način na koji ljudi slušaju pesme, ali emocija se nije promenila. Ako čovek poveruje onome što pevaš, vratiće se ponovo. Mislim da je u tome cela tajna.

Termin koncerta, samo dan pre dočeka Nove godine, dao je bendu ideju da napravi potpuno drugačiju atmosferu.

- Za mene će Nova godina ove godine početi 30. decembra. Želimo da ljudi izađu iz Sava centra sa osećajem da su već proslavili nešto veliko. Da zaborave koji je datum, koliko je sati i šta ih čeka sutra.

Na pitanje da li posle toliko održanih koncerata još postoji trema, Bojan odgovara:

- Naravno. Onog trenutka kada prestane da postoji trema, verovatno nešto nije kako treba. Samo što ona danas nije strah da li ćemo moći, nego odgovornost prema ljudima koji su kupili kartu i odlučili da jednu svoju važnu decembarsku noć provedu sa nama. Foto: Live production

A šta bi voleo da publika kaže kada se svetla Plave dvorane ugase?

- Samo jednu stvar: ‘Ovo moramo ponovo’. Ako to kažu, onda smo uradili sve kako treba - poručio nam je Vasković.

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