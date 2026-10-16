Viber i TS Media udružili snage povodom premijere nove domaće serije „Viber grupa“

U susret premijeri nove domaće triler serije „Viber grupa“, koja će od 17. oktobra biti emitovana na Superstar kanalu, ostvarena je saradnja između TS Media i Rakuten Vibera, jedne od najpopularnijih komunikacionih platformi u regionu.

Foto: Telekom Srbija

Saradnja će publici približiti svet serije kroz zajedničke digitalne aktivnosti i sadržaje na Viber platformi.

U okviru saradnje, publika će besplatno moći da koristi tematske stikere inspirisane serijom, dostupne u Stiker Marketu, kao i da na zvaničnom kanalu Serija Viber grupa prati ekskluzivne najave, pitalice i druge novosti, da zaviri iza kulisa serije i tako ostane povezana sa njenim svetom i van malih ekrana.

„Viber grupa“ je napeti triler smešten u luksuznu stambenu zgradu u Beogradu, čija naizgled savršena fasada krije mračne tajne, prevare i skrivene motive stanara. U središtu priče je devetnaestogodišnja Anđela Nikačević, koja po povratku iz Londona započinje istragu misterioznog nestanka svoje komšinice i mentorke, istoričarke umetnosti Klare Kondić. Uz pomoć Bokija, konobara iz kafića u prizemlju zgrade, Anđela ulazi u lavirint sumnjivih odnosa, skrivenih motiva i neočekivanih veza, dok poruke koje se pojavljuju u Viber grupi stanara nagoveštavaju da neko uporno pokušava da prikrije istinu.

- Saradnja sa platformom Rakuten Viber predstavlja značajno partnerstvo za TS Media, posebno imajući u vidu da je Viber kao globalno prepoznatljiv brend integralni deo samog koncepta i identiteta serije Viber grupa. Poverenje koje nam je ukazano kroz ovu saradnju, uključujući korišćenje imena Viber, za nas predstavlja potvrdu kvaliteta projekta i otvara prostor za povezivanje snažnog domaćeg sadržaja sa jednim od vodećih globalnih komunikacionih brendova. Partnerstvo će biti dodatno razvijeno kroz zajedničke digitalne aktivnosti, sa ciljem da publici ponudimo relevantno i savremeno iskustvo koje prirodno povezuje sadržaj, komunikaciju i platformu - izjavila je Aleksandra Martinović, direktorka Direkcije za multimediju Telekoma Srbija.

- Oduševljeni smo što je Viber poslužio kao inspiracija za seriju „Viber grupa“ i što je jedna tako svakodnevna stvar postala deo srpske televizijske serije. Viber već preko 15 godina utiče na to kako se ljudi povezuju sa prijateljima, porodicom i zajednicama, pri čemu grupni četovi postaju deo svakodnevnog života, od škole i susedstva do prijateljstva i posla. Uzbuđeni smo što je ova svima dobro poznata realnost preneta na ekran i što je inspirisala potpuno novu priču. Jedva čekamo da vidimo kako će srpska publika reagovati na seriju i nadamo se da ćemo kreirati dodatne sadržaje na Viberu posvećene početku emitovanja serije - izjavio je Ofir Ejal, generalni direktor platforme Rakuten Viber.

Kroz spoj televizijskog i digitalnog iskustva, saradnja Superstara i Vibera omogućiće publici da i van malih ekrana bude deo misterije koja će tokom serije držati gledaoce u neizvesnosti.

Publika će dodatno moći da se poveže sa svetom serije kroz 12 posebno osmišljenih stikera, koji će korisnicima biti dostupni u Sticker Marketu tokom tri meseca.

Da biste bili u toku sa ekskluzivnim sadržajima, dešavanjima iza scene i postali deo priče serije, pridružite se zvaničnom kanalu Serija Viber grupa.

Za besplatno preuzimanje originalnog paketa duhovitih i zabavnih stikera „Serija Viber grupa“, koji će, verujemo, brzo osvojiti publiku, kliknite OVDE.

Premijera serije „Viber grupa“ zakazana je za 17. oktobar u 21 čas na Superstar kanalu.